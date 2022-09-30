護心之果、記憶之果：蘋果。一天一顆助防心血管疾病、癌症、失智症！

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蘋果綜合營養豐富：劉怡里營養師指出，蘋果一顆通常約為180-200克，熱量約92大卡，熱量相較其他水果不高，膳食纖維去皮的蘋果約2.3-3.4克，為中高膳食纖維水果，另也含鉀、維生素A、Beta胡蘿蔔素等營養。青蘋果的維生素A又多比紅蘋果來得更高。
整體而言，蘋果的各類營養多為「中高階」，但從綜合營養來看卻相當多元，且果皮植化素優異，對身體的幫助相當廣泛，這也是為什麼常聽到「一天一蘋果，醫生遠離我」。
最突出的營養－植化素：植化素為蘋果最為突出的營養，相較其他水果是數一數二的高，大多存在於果皮上，因此常聽到連果皮一起吃更好。當中最出色的是槲皮素，可抗氧化、抗自由基，對於不論是最常見的大腸癌或是乳癌等各類癌症，又或是防範過敏發生等都有相當不錯的預防效果。
另外蘋果皮中的植化素：阿魏酸可調節血糖、果肉的果膠也可維持血糖平穩、降低血脂、膽固醇、提高抗氧化能力，有利於保護心血管，因此也蘋果也被稱作「護心之果」。
除此之外，因為蘋果具有保護血管、抗氧化、抗自由基的好處，也對腦血管健康益處頗高，不少專家也普遍認為蘋果有助防範失智症，特別是血管性失智症，因此也有「記憶之果」之稱。
蘋果最佳吃法：連皮一起吃！營養師：厲害的營養多在果皮。
連皮一起吃，怕農藥、蠟？營養師表示，蘋果若想吃得更健康、更營養可連皮一起吃，如前述提到，果皮帶有優越的植化素，可吃下蘋果的整個營養。而民眾常見擔心果皮上有農藥或蠟，建議農藥方面可用流動的清水清洗約15分鐘，也可直接買台灣蘋果，農藥應會相較其他進口蘋果來得少。至於蠟，一般而言多為食用蠟，是通過合格標準的，可安心食用，若不放心也可用前面提到的方式清洗。若是真的不放心，去皮的蘋果其實營養價值也很不錯。
蘋果要飯前吃？飯後吃？另外，不少人也會討論蘋果該餐前吃還是餐後吃，對此劉怡里營養師表示，其實從營養健康角度來看，水果普遍都建議餐後吃為佳，以利植化素等各類營養與正餐食物中的營養互相幫助吸收及運用。而若是要減重的朋友，則建議可以選在餐與餐之間吃，有助避免腹餓，膳食纖維也增加飽足感。
吃蘋果留意２吃法，一天一顆，營養均衡更健康！
腹瀉者別吃果皮：不過蘋果再有助健康，也是有些需留意之處。像是若常常腹瀉腸胃不適者的民眾，吃蘋果時就建議去皮，因為果皮當中也有較高的膳食纖維刺激，帶皮一起吃是有助排便，可能使腹瀉情況更加明顯。反之，若只吃果肉，果膠具吸水作用，則有助於止瀉。
盡量避免打成汁：另外，蘋果盡量避免打成果汁為佳，若要打成汁也避免去渣。原因除了在於過程中較容易流失營養，打成果汁也需要較多的蘋果，一般而言蘋果一餐吃一顆，打成果汁就會需要約2-3顆不等，較容易有過量的問題，糖分也會攝取較多。
部分疾病不能吃？至於謠傳結腸炎、痛經、潰瘍性結腸炎、前列腺肥大等部分病人不宜吃蘋果，可能會帶來負面影響，對此劉怡里營養師則表示目前尚未看到有相關研究，可能還需更多進一步的證實。
一天一顆，這樣吃更健康：其實蘋果除了上述提到腹瀉族群外，普遍沒什麼特別的禁忌，就像民眾常看到的，到醫院探望病人最常見的水果就是蘋果。一般成人可一天一顆，並也吃其他水果，加起來兩拳頭大份量，營養均衡的狀態下，吃蘋果更加健康！
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