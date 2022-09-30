尿有泡泡正常嗎？　醫示3撇步：辨識「蛋白尿」

我是廣告 請繼續往下閱讀
早前泌尿科醫師黃冠鈞在粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》提到，正常的尿液也可能出現泡泡，就如曬太陽後黑色素沉澱造成皮膚暗沉一樣，我們不會因為皮膚暗沉, 或是有黑斑, 就直接聯想到皮膚癌。
為什麼尿液裡會有泡泡
黃冠鈞解釋，尿液裡潛在著一些兩親性( amphiphilic )的物質，就是一種同時具備親水端(hydrophilic )跟疏水端(hydrophobic )的溶質，親水端會跟水結合，同時它的疏水端性質會跟其他的疏水端結合，被疏水端包圍的地方就是空氣。
當尿液又急又快, 就會將空氣帶進馬桶裡，若尿液又含有兩親性的物質，就會看到很多的泡沫，而蛋白質只是尿液裡其中一種兩親性物質。
黃冠鈞表示發現泡泡尿時先不用太緊張，根據他以往的經驗,，因泡泡尿來求診的患者最後檢驗結果，蛋白尿的比例僅不到一成。相較國外的報告這數據低很多，他認為主要是因為台灣人有較高的自我健康警覺，且就醫也比較方便。
辨識蛋白尿所造成的泡泡尿
黃冠鈞提供以下3種方法，讓民眾可自行辨識、初步區分蛋白泡泡尿：
1. 蛋白尿所造成的泡泡又細又綿密， 遠看會讓人以為是蛋花湯浮在上面的蛋白，倘若是大顆的泡泡，就可以不用太擔心；
2. 蛋白尿的泡泡通常久久不會散去， 如果尿完10分鐘回來看馬桶, 發現大部分的泡泡都已經消褪,，也可以不用太擔心；
3. 蛋白尿的泡泡都會有一層油脂感，仔細觀察泡泡尿，如果除了又細又綿密、還有油亮感，那極有可能是蛋白尿；且沖馬桶時會發現這些油膩的泡泡也很難沖掉，還會殘留在馬桶壁上。
不過大家如果還是擔心的話，不妨到醫院或診所驗尿，便可快速準確地檢測處結果。
本文經 泌尿科醫師黃冠鈞 臉書粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》授權報導
延伸閱讀
注意！確診「出現5大警訊」快就醫
走沒幾步腳痠腳痛？足壓不正常不只傷膝蓋！葡萄糖胺怎麼補才有效？