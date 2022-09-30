女生內褲「中間變色」屬正常？　醫曝2習慣：易陰道感染

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為什麼女生的內褲會變色呢？
酸性分泌物使內褲褪色
泌密會客室解釋，女性的陰道環境正常狀態會處於酸性（pH3.5-4.5），酸性陰道分泌物會讓內褲褪色，國外的一家陰道博物館（Vagina Museum）就曾展示過這樣的內褲。
泌密會客室說明，根據分子生物學鑑定，陰道中存活的微生物在健康的人體內，會保持特殊且穩定的微生物菌相，其中包含對陰道有保護性的菌群、伺機性的病原菌，尤其乳酸桿菌屬（Lactobacillus sp.）可控制及防止其他病原菌入侵或生長，避免病原菌大量生長導致各種陰道的感染。
中性至弱鹼性環境 易感染
根據研究指出，這些容易造成感染的細菌，較喜歡「中性至弱鹼性」的環境，所以女性在經期後、懷孕期、從事性行為時男性沒有戴套（因為精液為弱鹼性）、更年期的荷爾蒙變化、使用抗生素藥膏或陰道沖洗液（通常為酸鹼值中性）等，都可能會改變陰道酸性及微生物菌群的平衡狀態，因此容易發生陰道炎等健康問題。
為了降低及維持陰道內的pH值、保持微生物菌群穩定而讓陰道健康，市面上已推出不少保健食品如益生菌或乳酸菌、以及陰道專用潤滑劑和弱酸性女性私密處清潔劑等產品。
泌密會客室鼓勵男性們平日也要細心觀察小細節、關心伴侶的健康，若發現另一半的貼身衣物有奇怪的分泌物狀態（白色豆渣狀、非經期時的紅褐色、甚至有明顯的異味），就要趕緊帶她就醫檢查，並接受診治。
本文經 陳偉傑、羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導
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