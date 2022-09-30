健保擴增給付多項藥物適用範圍　「4族群」受惠

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為滿足病人及早接受藥物治療的期待，依臨床試驗結果證明，未發生淋巴結轉移的HER2陽性早期乳癌患者之腫瘤大於2公分，給予標靶藥物治療後可顯著減少復發或轉移風險。
經藥物共擬會議同意通過含trastuzumab成分藥品擴增給付於「HER2過度表現、雌激素受體（ER）為陰性、腫瘤大於2公分、未發生腋下淋巴結轉移」之早期乳癌病人，此擴增給付範圍僅適用於與健保署達成協議的生物製劑，預估約510位乳癌病人受惠。
罕病龐貝氏症 具安全新藥可選擇
顧及遺傳性疾病及罕病病友之醫療權益，健保署持續努力讓更多病友有藥可用，本次會議通過遺傳性疾病努南氏症候群之兒童患者，可使用含somatropin成分之生長激素製劑，預估約64名兒童受惠。另對於罕病龐貝氏症之病友，將可有具藥品許可證證實其療效及安全性之含avalglucosidase alfa成分新藥使用，取代現行藥品。
嚴重氣喘類固醇治療無效 12歲以上得以生物製劑治療
另就青少年治療用藥中，現行健保給付生物製劑治療嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘患者，僅限於成人，經本次會議通過擴增給付於12歲以上病人，對於青少年使用口服類固醇無效後，將有健保給付含mepolizumab成分藥品可使用，此藥擴增給付範圍後預估嘉惠約163名青少年患者。
新擴增給付範圍 讓治療達最佳效益
健保署李伯璋署長表示，近年致力於新藥之收載及擴增給付範圍之審核及協議，惟因健保藥品預算有限，處理健保資源時必須考量病人、醫界以及藥界等多面向需求的難處，期盼相關病友團體能以夥伴關係的態度提出對健保資源最佳運用的建議，同時也須請藥廠基於社會責任，儘速與健保署達成各項協議，包含藥價的調整，期使健保資源給付用於最有效益的治療上，讓每個藥品的給付均能達到最佳效益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55273
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