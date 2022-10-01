內幕／蔣萬安不出錯打法奏效　周玉蔻效應會吸到這3種票

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍營人士分析，在周玉蔻事件發生之前，藍營選票已經歸隊約9成左右，而周玉蔻一系列脫序行為後，主要是把陳時中的淺綠、中間選票打跑了，拉低了陳時中的支持度，進而拉開蔣萬安與陳時中的差距。
而周玉蔻攻擊慈濟、又抹黑中國小姐張淑娟的行徑，讓蔣萬安有機會拉到更多的婦女票、宗教票以及部分的中間選民，只是接下來仍要關注的是，從支持陳時中轉出的票源是否都會流向黃珊珊陣營，拉高黃珊珊的支持度，這仍是藍營隱憂。
不過，另名人士強調，蔣萬安從頭到尾在各系統的民調中，從沒有最後一名，即便是偏綠屬性的民調，仍不是第一就是第二，可見棄保議題絕對不是蔣萬安陣營所需要擔心的，陳時中或黃珊珊才是可能被棄保的選項。
據了解，蔣萬安陣營對於周玉蔻事件採冷處理立場，也透過北市黨部希望北市議員不要去抗議周玉蔻；不少北市議員參選人走訪基層時，也聽到支持者頻頻大罵周玉蔻太誇張，但也是有支持者現場看到蔣萬安就跟蔣說「周玉蔻救了你耶！」
陳時中宣布參選北市長的出場氣勢佳，也讓藍營黨內憂心蔣萬安的選情，但不到兩個多月，藍綠陣營選情互換，陳時中自9月初推免治馬桶政策引發「偷窺」爭議，接連又發生滷肉飯盜圖事件，之後慈濟揭露政府阻擋疫苗採購案，到周玉蔻猛打慈濟、蔣萬安父親醜聞，陳時中聲勢下跌，至今沒有止血的跡象。
親近蔣萬安的人士提到，蔣萬安的風格一向是以「不出錯」為最大的原則，既然無法控制對手的選情走向，唯一可以控制的就是自己不犯錯，以至於選戰初期總是被批評佛系、軟男，或躺平，也讓藍營基層十分憂心；但從結果而言，蔣萬安的策略的確奏效，陳時中陣營自爆，也讓北市藍營選情開始逐漸樂觀，接下來蔣萬安就是維持既定步調，可望贏得勝利。