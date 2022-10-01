蒙特梭利？薩提爾？　教育有所謂「最正確」的方式嗎？

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我思考了一番，覺得自己並不排斥任何的理念，而是隨心、隨不同情況應用在生活之中，妳們姑且就稱我的方式為「V式教養」吧！（笑）
但是我們不得不承認，世界上的每個生命都有自己的規律，蝴蝶必須歷經卵，接著孵化成毛毛蟲再成蛹，最後羽化為蝶；孩子必須哇哇大哭地誕生於這世界，經過翻身、爬行、走路，接著才會跑步。蝴蝶在成蛹後需要7～30天才能破蛹而出，孩子在每個成長階段所需要的時間也不相同，我們可以因為想趕快看到漂亮的蝴蝶而提早把蛹剪破嗎？不能。那麼孩子呢？道理是一樣的。
所以要知道，成人們都應該學會「生命自有規律，必須用愛跟耐心等待」這個道理。
教養派系重要嗎？ 只有不斷練習，沒有捷徑
在網路上有許多深受各式各樣育兒困擾的媽媽來找我求解，一開始我會用派系粗分理念是否相同，但在相處之後發現，很多人以為的教養派系，跟實際上的操作很不一樣。
我一開始看了親密派（親密育兒百科）跟百歲育兒派的書（every child should have a chance）。
所謂「親密育兒理念」是提倡用一切自然的方式促進親子紐帶，這個理念認為，小孩出生後，和媽媽之間的紐帶會對孩子的一生產生深遠影響，所以要使用一些親子之間親密的行為，幫助孩子建立情感上的安全感，否則孩子會產生大腦受損的現象。
至於百歲育兒，則是指將自己與寶寶的生活規律化，能將寶寶、家庭、先生都照顧到，不至於一團混亂，維持好「個人與家庭的平衡」。百般思慮後，我決定參考百歲育兒派的做法。（這邊指的百歲只有丹瑪醫生的原文著作，其他人操作後翻譯的不算。）
等到寶寶的飲食和睡眠都上軌道之後，我開始看幼兒發展相關的書籍，實施蒙特梭利理念；隨著孩子長大後，我便著手閱讀和腦科學相關的書籍，剖析孩子想法，例如《大腦與閱讀》《運動改造大腦：活化憂鬱腦、預防失智腦，IQ和EQ大進步的關鍵》《0～5歲寶寶大腦活力手冊》《大腦的祕密檔案》等書，在這邊提出來給大家參考。接著我也參考了心理學方面的資訊，即大家最熟悉的阿德勒、薩提爾，進而理解大人跟孩子的心理層面感受。
想要多了解該怎麼跟孩子對話，可以參考正向教養，很多範例都能應用在孩子身上，或是大V生活粉絲專頁上也會有我跟好亮的案例紀錄（本書也有收錄部分內容）。
亮亮曾經告訴過我：「如果想要做好一件事情，祕訣就是一直練習、一直練習，就會越做越好了哦！」教養也是一樣，沒有捷徑，就是多多練習，曾經有人說我和好亮的對話反應很快，是不是因為我很有天賦？但其實不是我特別厲害，只是比妳們更早開始練習啊！在這邊給大家一個小祕訣，從今天起請試試看，每天晚上回想當天的一個事件，重新再來一次，妳會怎麼做呢？
教養的方式有很多種 不變的只有堅定
我的教養方式是多派系融合的，當然不覺得有哪個派系特別好，或是只走某一個理念，那什麼是任何父母都要做到的事呢？我想是堅定且一致性的態度。
從驗孕棒驗出亮亮的那刻起，我就變身為教養書籍狂人。無論是親密派、百歲派、德國派、美國派，或是關於兒童心理學、腦神經科學等書籍，沒有一本放過，統統都看過一遍，因為我認為，只有在多方閱讀後，才能得知自己偏好什麼。
最後我擷取個個論述的其中一部分，中心思想採用蒙特梭利、運用阿德勒的態度、用字遣詞為正向教養，並用薩提爾來接受自己，將這些概念加以融合，實行在好好、亮亮身上。
妳說我推薦哪一派？很難一言蔽之。只能說，無論妳選擇什麼，「堅定」都是必要的。
回想一下，妳是不是對0歲的嬰兒有無限的包容心？無論吐奶幾次，或是剛換完尿布又拉屎、夜奶無限，當媽媽的都會接受。隨著孩子長大後，大人的耐心也越來越低，例如，明明跟孩子說過好多次，過馬路要牽手才比較安全，但他總是自顧自地穿越馬路，即便妳的內心一而再再而三地告訴自己：再怎麼生氣也不可以打人，但回過神來，妳還是出手了……接踵而來的教養問題伴隨著崩潰大哭，常讓我們立志今天要當一個溫柔媽咪，下一秒卻馬上破功，這時候妳可能會希望減少孩子大哭崩潰的頻率，上網查查看有什麼解藥。殊不知，這是最不需要去要求孩子的。
我們沒有權利要求另一個人不准表現情緒（崩潰或傷心）。想一想，如果有人跟妳說，失戀分手不准傷心、不能買醉，妳的想法是什麼呢？成人可以讓孩子明白哭沒辦法達成目的：「媽媽不讓你做這件事，是因為事件本身不行，無論你哭或是不哭都是不可以的。」當孩子理解妳的不行是真的不行後，自然而然地就會減少長時間的崩潰大哭。
那麼該怎麼做呢？
教養裡我認為最重要的是「一致性」，大方向是成人尊重孩子，孩子也該尊重成人。規矩的設立因家庭而異，溫柔堅定的第一步是替孩子設下規矩（自由與紀律），寧可慢慢增加，也不要設立了又做不到才刪去（說到做到）。
那麼，如果家庭裡沒有辦法所有人都配合同一個教育理念，達不到一致性，是不是很難教孩子，應該就此放棄？
我得承認，過程會拉得比較長沒錯。尤其是還不穩定的孩子會需要越穩定的外在秩序來長出內在秩序，透過耐心與陪伴，孩子會理解在不同人面前要採取不同的模式，所以才會出現「孩子在學校很乖，回家後彷彿變了一個人」的情況。
好亮算是很穩定的小孩，我想是來自於我沒有後援，包含我住月中時選擇母嬰同室，為了確保好亮都是在我的理念下陪伴長大的。我先生因為工作較忙，以及不擅長照顧寶寶，在作息飲食與規矩方面都是我手把手帶大的，才能堅持一致性。
但天底下所有媽媽都有必要這麼累嗎？這點容我先打上一個問號。我認為，在可以接受的範圍內，對於沒有「一致性」這點就請放寬心，也許長輩的教養有點雷，但在不危害孩子的情況下，不妨當作是對孩子的另一種疼愛，也讓自己休息一下。
我必須說，當時的我一部分沒得選擇，另一部分是太偏執，才讓自己陷入疲累的局面，沒有照顧到自己的內心，要不是有妳們在網路相伴，我一定會撐不下去，謝謝妳們。
怎麼實行一致性？ 不要放大孩子的眼淚
曾經有人跟我說：「一致性說起來很簡單，但做起來很難……」但是媽媽啊，教養孩子本來就不是件容易的事啊！
育兒路上，我認為最難的是「相信孩子做得到」。無論是妳，或是身邊其他愛孩子的人。
一致性的態度能減少多餘的眼淚，在最短的過程中陪伴孩子度過，讓他的每一分眼淚都不白流，當然，也包含妳躲起來偷掉的眼淚。所以，如果我們能堅持一致性，未來的路也會順暢許多。
我認為一致性無法實行的原因，大多出自於家長。家長容易在孩子成長過程中預設立場，舉例來說：
1～3個月的孩子鬧，妳會說是腸絞痛；4～6個月的孩子鬧，妳會說是翻身地獄；7～10個月的孩子鬧，妳會說是長牙「歡」；10個月以後的孩子鬧，妳又會說是分離焦慮。更別說在1歲7個月以前，每隔一、兩個月就要打預防針，也要說是預防針「歡」；到了2歲又要說是terrible two，沒完沒了……
那麼，我會怎麼說呢？
我決定親力親為陪亮亮度過生命中最重要的前六年（在蒙特梭利裡會將0～3歲、3～6歲分為兩大階段），以愛而不寵的方式陪伴亮亮跟隨內在需求成長。我相信，如果連我都沒有耐心陪伴亮亮茁壯，又如何期望其他人有辦法呢？（當然我沒有後援也是重點啦！）
其實滿羨慕有後援的家庭，每當我帶著亮亮工作時，萬一遇到要開會的時刻，真的也只能硬著頭皮參與會議（汗）。不是每個人都有辦法親自陪伴孩子長大，無論是現實考量，又或是無法全天面對孩子而交給他人照顧。
「人」就是最難的課題，尤其是孩子身邊的人提供了各種不同建議，造成「不一致的教養」，導致教養過程被拉得很長──常常進步一點點，過沒多久又退步一些，有時也會無力地想放棄自己的堅持……我相信孩子會依據不同人有不同的表現，所以盡可能在妳能做到的時刻堅持下去！也許這些狀況會讓孩子不太舒服，但不能因為這樣就可以沒有「規矩」，雖然孩子很「歡」的時候，成人會很煩躁，但此時，我會在心裡告訴自己：「孩子可能是因為這些狀況不太舒服，所以才會這樣鬧脾氣。」實際上對待孩子時，我的態度不會因為孩子「歡」而有所改變。
要知道，教養路上難免伴隨哭聲，但這並不代表什麼，僅僅是孩子不太會說話，只能用哭聲表達情緒，所以不要放大孩子的眼淚，同樣地，媽媽也不要給自己太大的壓力。
我們不應該被哭聲綁架，更不因為哭聲妥協規矩。假使這是有用的，孩子自然會一直用這招：哭就能達成目的，我為什麼還需要費力學習？
蒙特梭利說過：「兒童透過情感、透過眼淚、懇求、憂鬱的眼神，甚至透過他的『自然魅力』來獲得成功。沒有任何東西能糾正兒童的隨心所欲，規勸和懲罰都無濟於事。」有些家長會說：「是的，這個道理我明白，但要抗拒孩子真的好難啊！（哭）」
但是我們也得知道，孩子的占有欲和權利欲是成人讓步的結果，唯有成人做到「一致性」，孩子才不會無所適從，安全感也會大大增加，孩子會慢慢相信成人所表達的說到做到，自然不會隨便「歡」，隨著年紀越大，能理解的越多，在教養的路上反而會越來越容易呢！
教養啊教養，愛孩子之餘也別忘了愛自己也很重要。願我們都能成為孩子的「引路人」，指點他們一個方向，尊重孩子保有犯錯與選擇的權利。
本文摘選自《大V的正向教養實驗：融合蒙特梭利、薩提爾，不打罵、不利誘，養出孩子的好習慣》，圓神出版社
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55282
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