促進長者交朋友！　　嘉義「不荖時光」照顧體系在地化

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「讓長輩走出巷口就有可以去的好所在！」黃敏惠市長表示，「不荖時光」是嘉義市第39家，同時也是嘉義市「最北邊」的社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，隨著銀髮高齡人口逐年增加、平均年齡層亦趨高齡化，社區照顧關懷據點的完善規劃刻不容緩，促使長者步出家門多和社區互動，也能增加生活目標與幸福感。
健康促進課程 多元規劃兼顧體能、益智
「我每天都是最早到據點的，來這裡以後，我開始推掉牌局，參加據點健康促進課程，對自己收穫很大！」龔奶奶是「試服務」期間第一位來「不荖時光」報名的長輩，她對親切又專業的講師群讚不絕口，非常喜歡據點兼顧體能、益智、手做…等有助老年人的多元活動規劃。而週間幾乎天天來據點報到的葉伯伯也表示，除了課程之外，他也很喜歡專業健康講座，到據點串門子、結交新朋友。
保康基金會與社區結合 照顧體系在地化
周恬弘說，「不荖時光」正如其名，是個讓高齡者重新共度美好時光，結交新朋友的社區場所，目前已有近15位長輩報名參加，表示據點成立理念獲得社區長輩的認同。身兼基金會董事長、嘉基院長的姚維仁致詞時也提到，保康基金會將持續秉持「深入社區需要，與社區結合」的理念，以連續性的照顧體系幫助長者在地老化，使延緩醫療的目標能逐步落實。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55295
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