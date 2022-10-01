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促進長者交朋友！　　嘉義「不荖時光」照顧體系在地化

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促進長者交朋友！　　嘉義「不荖時光」照顧體系在地化

健康醫療網

2022-10-01 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】財團法人嘉義市私立保康社會福利慈善事業基金會成立第一間社區照顧關懷據點暨巷弄長照站-「不荖時光」，9月28日在荖藤社區由嘉義市黃敏惠市長、身兼基金會董事長的嘉義基督教醫院姚維仁院長、周恬弘執行長及提供據點場地的民雄榮光堂許茂林牧師共同揭幕；台灣電力公司嘉義區營業處也特別捐贈30包白米，希望為據點長者的午餐加分。

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「不荖時光」促使長者步出家門　增加生活目標

「讓長輩走出巷口就有可以去的好所在！」黃敏惠市長表示，「不荖時光」是嘉義市第39家，同時也是嘉義市「最北邊」的社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，隨著銀髮高齡人口逐年增加、平均年齡層亦趨高齡化，社區照顧關懷據點的完善規劃刻不容緩，促使長者步出家門多和社區互動，也能增加生活目標與幸福感。

健康促進課程　多元規劃兼顧體能、益智

「我每天都是最早到據點的，來這裡以後，我開始推掉牌局，參加據點健康促進課程，對自己收穫很大！」龔奶奶是「試服務」期間第一位來「不荖時光」報名的長輩，她對親切又專業的講師群讚不絕口，非常喜歡據點兼顧體能、益智、手做…等有助老年人的多元活動規劃。而週間幾乎天天來據點報到的葉伯伯也表示，除了課程之外，他也很喜歡專業健康講座，到據點串門子、結交新朋友。

保康基金會與社區結合　照顧體系在地化

周恬弘說，「不荖時光」正如其名，是個讓高齡者重新共度美好時光，結交新朋友的社區場所，目前已有近15位長輩報名參加，表示據點成立理念獲得社區長輩的認同。身兼基金會董事長、嘉基院長的姚維仁致詞時也提到，保康基金會將持續秉持「深入社區需要，與社區結合」的理念，以連續性的照顧體系幫助長者在地老化，使延緩醫療的目標能逐步落實。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55295

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