減稅跳票且挨批冷血　英相特拉斯提油救火

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批評者指出，特拉斯在為已遭詬病的減稅計畫辯護時表現得生硬，且對升息高利率會為貸款者帶來痛苦時沒有同理心；一名主持人稱她為「暗黑版羅賓漢」，甚至有電台聽眾嗆「妳為自己做的感到羞恥嗎」。
特拉斯才接任保守黨魁及英國首相3週，市場調研機構「輿觀」（YouGov）一份最新民調顯示，她所屬保守黨支持率已落後工黨達33個百分點，讓工黨自首相布萊爾（Tony Blair）1998初就任後再次取得如此大幅領先，這種落後態勢代表的是保守黨若不試圖扭轉，下次大選將潰敗。
倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）政治學教授貝爾（Tim Bale）說：「這是英國政壇目前僅見，政黨支持度如此快就遭重創的情形。對保守黨議員而言，這好比新婚之夜就發現選錯人。」
肯特大學（Kent University）專精保守黨的政治學教授古德溫（Matthew Goodwin）也說，他不記得之前還有哪個英相與特拉斯一樣甫上任就弄得一團糟。
紐時指出特拉斯處境治絲益棼，原因在於所提對策無一吸引人。收回部分她競選期間的減稅政見－尤其對年收入超過15萬英鎊（約新台幣532萬）高所得者的減稅，固然能安撫市場與部分選民，但對競選期間高舉減稅將重振經濟增長大旗的特拉斯而言，無疑威信掃地，讓她在2025年初下屆大選前跛腳。
除立場反覆外，頑棘的通膨幾乎注定英國央行將繼續升息，而這又會傷害背負房貸的民眾並加大經濟衰退風險。偏偏特拉斯被BBC問到相關政策會衝擊房市時，答稱「利率是獨立機關英格蘭銀行的事」，還加了一句「全世界都在升息」，再把問題全怪到俄烏戰爭。
然而過去幾天，英國央行的英格蘭銀行以購買英國政府債券介入市場，這能壓低利率並撐住英鎊跌勢，實際上等於在幫特拉斯分憂；英鎊兌美元已貶值到1985年以來新低。
但經濟學家指出，購債會引發市場動盪不利退休金的憂慮，也與盼用升息冷卻通膨壓力的政策扞格，讓英國央行處境尷尬。10月14日英國央行完成購債計畫後料將恢復貨幣緊縮，意味11月會再次升息，唯一能阻止或緩和利率飆升的措施就是取消部分減稅措施，但這代表特拉斯內閣得「髮夾彎」。
除貨幣政策與財政對策互相矛盾，批評人士指特拉斯還有難題：市場對財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）的掌舵能力失去信心。原因是夸騰上週宣布減稅時，沒將一干計畫送交預算審查，引發「無錢支應減稅」疑慮。外界擔憂政府在沒有削減支出相應配套下減稅勢必大幅舉債。
對特拉斯而言，政策蹣跚帶來的政治影響深遠。分析人士指出，她先前在角逐黨魁第一階段只獲得1/3保守黨議員的支持，如今民調崩盤會讓黨內國會議員感到憤怒、恐懼和分裂。
紐時指出除非局面翻轉，否則目前國會裡許多保守黨議員會在下次選舉落馬，尤其在一些之前被前首相強森（Boris Johnson）拿脫歐承諾策反的傳統工黨票倉。（譯者：陳亦偉）1111001