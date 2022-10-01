長庚醫院三院區人工生殖中心過國際CAP認證　創下優異紀錄

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高雄長庚婦產部生殖醫學科藍國忠教授表示，隨著生育年齡節節升高、飲食西化等種種原因，無法自然懷孕的個案日益增加，需仰賴人工生殖（試管嬰兒）帶給不孕症夫妻一線希望。而試管嬰兒是一種高度複雜且耗時的尖端技術，從取卵、取精、冷凍保存、顯微精蟲注射、胚胎植入及解凍、胚胎培育、儲存安全等，每一程序都需嚴密的管控作業品質。
▲顯微鏡下將優質精子注射至卵子配對受精（圖／長庚醫院提供）
為讓民眾就醫更加安心，長庚醫療體系申請生殖中心CAP認證，組成跨領域團隊，逐一導入及落實每條嚴謹的認證條文，包括檢驗品質、專業技術、品管與人員能力評量、儀器與試劑管理等規範。
負責本次CAP的認證委員是美國胚胎學權威Dr.Khan，評鑑時逐項詢問與驗證條文符合性，對長庚三院區生殖中心的精液收檢系統，既創新又能確保個案隱私與安全、各個胚胎的培養步驟都全面導入資訊化、品質指標都在國際水準之上等優秀表現讚嘆不已，同時也對能呈現完整資料頻頻給予「Good」與「Excellent」的稱讚。
台北長庚生殖中心採用純自然週期療程 免每天打針
台北長庚生殖中心尤星策主任表示，有愈來愈多女性因為卵巢早衰而無法自然懷孕，這些女性的卵泡不多，若採用傳統的試管療程，為了刺激更多卵子成熟，常會被給予高劑量的排卵藥，使得個案每天須面對挨針之苦，但最終無法反映在少少的取卵數。因此，台北長庚生殖中心採用純自然週期療程，不用每天打針，即可取到極其珍貴的一、兩顆卵。
接下來再交給強大的後援部隊，進入配有新式縮時攝影培養系統的實驗室，在不干擾胚胎發育的情形下，精密且即時的監控，搭配獲得認證的優秀檢驗技術，就能夠精準找出優質胚胎、提升懷孕率。
▲台北長庚醫院生殖中心團隊（圖／長庚醫院提供）
監測國際品質指標 林口長庚生殖中心連兩年達高標
林口長庚生殖中心吳憲銘主任指出，近五年來，長庚生殖中心每年幫助約1500對夫妻進行試管嬰兒治療，受試妻年齡平均超過38歲，仍維持新鮮胚胎植入及解凍週期的懷孕率的穩定水平。新鮮胚胎植入時，約每二對夫妻，就有一對夫妻成功受孕，較國內新鮮胚胎植入懷孕率之平均值高出約6%。
林口長庚生殖中心也一直相當看重CAP認證要求，每月監測五項國際品質指標，在2020~2021年均超過標準閾值，包含顯微精蟲注射受精成功率、囊胚形成率，以及接近百分百的囊胚解凍復甦率。在長庚醫科公司開發的冷凍保存資訊系統，透過至少兩種以上的資料辨識，強化冰凍檢體標示及儲存的安全性。2021年11月生殖中心透過跨領域團隊合作，成功克服挑戰，幫助一名接受過腎移植的個案實現她成為雙胞胎母親的夢想。
▲林口長庚醫院生殖中心團隊（圖／長庚醫院提供）
高雄長庚生殖中心嚴謹把關 提升懷孕率助圓夢
高雄長庚生殖中心自1989年成立，至今33年來屢創多項指標性佳績，更曾榮獲國家生技醫療品質奬銅獎的肯定，並於2019年擴建後增加新穎設備，提供更舒適就診空間。高雄長庚生殖中心林育如主任表示，此次準備CAP認證，依照條文要求的細節及精神，著實獲益匪淺，其中也包含要實驗室人員以標準檢體定期作能力評估測試，並回饋國際間其他實驗室的評估報告，做為客觀評量的參考，對實驗室人員的技術訓練及作業安全也有嚴謹把關；更重要的是懷孕率的提升，分析近幾年的服務對象，35歲以上就佔了75%，即使在高齡的挑戰下，高雄長庚生殖中心各項品質指標亦皆有符合國際標竿值的水準，在35歲以下的年輕族群植入懷孕率可達53%，未來，也會持續秉持專業用心的職人精神，幫助國內外求子的夫妻圓夢。
▲高雄長庚醫院生殖中心團隊（圖／長庚醫院提供）
在進步的路上永不滿足 長庚生殖中心不斷優化
藍國忠教授強調，三院區人工生殖中心都有專業溫暖的醫療團隊、穩定的實驗室技術與新穎的設備，在這些豐碩成績的背後，仍不斷的優化臨床醫療作業品質，包含胚胎培養箱皆設置有24小時氣體、溫濕度監測及中央氣體供應系統等，以確保胚胎培養品質及各項實驗室操作安全，再加上今年同時完成了美國最大臨床實驗室認證機構CAP的初次認證，再次肯定長庚體系人工生殖中心，能提供不孕症患者符合國際化高品質的醫療照護要求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55251
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