癲癇發作如汽車暴衝，強踩煞車無用　中山醫學者研發新藥

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癲癇患者身心受衝擊 老藥新用抗癲癇
一定有人會好奇，心理系的教授為什麼會研究癲癇？何應瑞教授說：「我本來是專注研究巴金森氏症及失智症，但是有一年，實驗室來了一位患有癲癇的女性研究生，我向這位研究生提議，由她來執行癲癇研究。我認為由患者親自參與研究，是最貼切的安排，但是她千百萬個不願意與『癲癇』扯上邊。這讓我了解到罹患癲癇的患者，身心都會受到嚴重衝擊，因此，我決定自己跳下來開發更好的抗癲癇藥物。」
經過許多年的投入，何應瑞教授發現，一項已經在市面上使用多年的老藥「克拉微酸」（clavulanic acid）可以抑制神經異常放電、防止癲癇發作、緩解神經損傷，更可以促進神經新生，修復受損的神經；實驗中也觀察到，經過治療的癲癇大鼠，不僅辨識能力提升，連記憶功能也恢復了。
3成癲癇患者 即便使用現行藥物也無法妥善控制病情
癲癇的盛行率約千分之3-15，在所有的神經疾病當中，略低於中風與阿茲海默氏症，排名第三。但要注意的是，中風、腦瘤或其他神經退化性疾病、代謝異常、藥物中毒甚至嚴重發燒也都可能引起癲癇發作。據統計，全球估計約有5- 6千萬名癲癇患者，其中，約有1/3的患者可以經由現有的藥物妥善治療而痊癒；約有1/3的患者，妥善用藥後可防止癲癇發作，但是無法停藥；另有1/3的患者，即便服用目前市面上的藥物也無法妥善控制病情。
「癲癇發作就像汽車暴衝」，暴衝的時候強踩剎車是沒有用。何應瑞教授提到，他研發的治療藥物是「降油門、緩剎車」雙管齊下，不僅降低神經的興奮性還同時提高抑制性，此外，也可以修復受損的神經，並提升認知功能。期待這項藥物不僅可以改善癲癇患者的症狀，也可以讓「團團」快點恢復健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55272
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