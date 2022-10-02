尊重是雙向的　每個孩子都值得父母和他「好好說話」

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「我不是已經跟你說過很多次，喝水的時候要專心，不要邊玩邊喝嗎？我對你那麼好，給你飯吃、供你玩樂，為什麼連這點小事你都做不好？」妳是不是曾經這樣對孩子說過，或是曾經有過這樣的念頭？
為什麼一樣都是水打翻的情況，發生在孩子身上時，成人會這麼做呢？
我想，是因為成人把孩子當成自己的所有物。
我們應該換個角度想，孩子只是年紀尚小的個體，而不是成人的「所有物」，請試著設身處地地替孩子著想，多注意用字遣詞，減少用上對下的語句，這也就是我開頭所說的「尊重」。
妳可能會說：「我的孩子總是不尊重成人，家裡常被他搞得烏煙瘴氣，面對這樣的狀況，我不出手打他就已經很好了，要怎麼做到好好說話？」
假如今天換作是妳，一整天在外特別不順利，也許是因為投資失利，或是被主管罵，回到家面對孩子，妳是不是有可能會把負面情緒加到孩子身上，讓家裡的氣氛也瞬間低迷了起來？
當我們希望孩子尊重成人時，成人必須先示範何謂尊重。
由成人先發起，在日常生活中以溫柔的語氣，使用正向的字詞，尊重孩子的同時，也允許孩子犯錯進而體驗後果。慢慢地，孩子在日常生活中會被妳感染，而成為像妳一樣的人。
但是，什麼叫做尊重？什麼又叫做放縱呢？
想一想，孩子跟妳的相處，如果換成是同事這樣子做，妳有辦法同等對待嗎？如果不行，那就再想一想，妳是不是以愛之名，放縱孩子跟妳的相處？
在教導孩子要尊重父母時，請不要忘記示範要怎麼要讓孩子尊重爸媽，一昧地只有成人「尊重」孩子，孩子看不到需要尊重的環境，尊重環境中的他人，也就沒有辦法真心理解何謂尊重。
尊重跟放縱的尺度並不好抓，每個家庭的尺度也都不一樣。我認為最簡易的判斷方法，就是這樣跟孩子相處，妳會不會感到委屈？如果會，那就紀律多一點點，自由少一點點，再加上溫柔揉捻，才能發酵成良好的親子關係。
不是問小孩，而是問媽媽：「妳適不適合蒙特梭利？」
我的教養核心思想是來自蒙特梭利。參照蒙特梭利的幼兒發展，我明白「為什麼孩子在這些階段會有這些反應」，透過先理解孩子，進而同理孩子，不勉強、委屈自己，才可能在心平氣和的狀況下與孩子共處。
蒙特梭利提過，孩子所有的不良行為稱之為「偏態」，藉由環境與成人的指導，能讓孩子回歸於正常，換句話說：沒有不適合蒙特梭利的孩子。
那麼，是不是每個家庭都適合蒙特梭利呢？答案為否。很可惜，它雖然適合所有孩子，卻不適合所有的成人。
只要願意，任何預備好的環境，我們都能在家布置出來；只要願意，任何預備好的材料，無論是用錢購入的教材，還是帶入生活中的用品，皆能讓孩子視為「工作」；關於預備好的心態，只有成人準備好了，而且心裡真正理解了，才得以實現。
經過去年一整年的疫情，「在家蒙特梭利」是線上超夯的詞，好像什麼事情都能套上它，但這樣是否濫用了「蒙特梭利」這四個字？
我的回答是：是，但也不是。
如上述所言，最重要的不是工具、環境或是材料，而是成人預備好的心態─如果妳願意，每天都可以很蒙特梭利，自然而然地，日常生活中的每一件事，也會很蒙特梭利了。聽到這，也許妳會一頭霧水，什麼叫「很蒙特梭利」？
蒙特梭利的核心理念是「觀察孩子」「了解孩子」「跟隨孩子」。
簡單來說，跟隨孩子的意思是，孩子會讓妳知道他需要做的事、需要發展的面向以及需要挑戰的領域有哪些，透過成人的觀察但不介入，才得以展現。
被心驅使的孩子會很認真工作，原因在於他們的目標不是「學習」，而是受內在需求（荷爾美，Horme）的吸引，當這件事受到認可且由孩子自己發展出來，而外在反應出來的狀況為「孩子自發性地操作，且不停地重覆」。
在整個發展階段裡，我最看重蒙特梭利最根本的核心──「觀察孩子」，有時候不插手反而比替孩子做了什麼，還來得更不容易，對我來說，控制自己那雙渴望從中介入的手，真的好難啊！
本文摘選自《大V的正向教養實驗：融合蒙特梭利、薩提爾，不打罵、不利誘，養出孩子的好習慣》，圓神出版社
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55281
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