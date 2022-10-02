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爆哥奪《跑跑》冠軍！網狂問：他是誰　真實經歷挖出讚爆

▲爆哥征戰《跑跑卡丁車》韓職第1年就拿下冠軍，成為名副其實的「世界最速男」。（圖／翻攝Youtube頻道카트라이더 e스포츠）
▲爆哥征戰《跑跑卡丁車》韓職第1年就拿下冠軍，成為名副其實的「世界最速男」。（圖／翻攝Youtube頻道카트라이더 e스포츠）

編輯中心/綜合報導

2022-10-02 11:54:56

24歲《跑跑卡丁車》職業選手兼實況主「爆哥Neal」（劉昶亨）（1）日在韓國聯賽《跑跑卡丁車聯賽 Season 2》中，承載著所有台灣電競迷的期待登場，最終拿下個人賽冠軍，這也是他首個個人賽的冠軍，剛加入職業聯隊的他，第一次出戰就奪下好成績讓台灣粉絲與有榮焉。不過消息曝光之後，也有不少網友困惑「爆哥是誰？」就有鐵粉將其經歷寫出，讓不少網友大讚「別相信自己做不到！勇敢追夢就對了」！

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爆哥這次參加個人賽從128強一路打進決賽8強，原本險被淘汰的他逆境中求生存，最終在8強敗部復活賽時奪下第一殺進決賽，昨天整體狀態非常好，一開局就連續三張首位奪下30分滿分，隨後加緊腳步累計積分，以第一名之姿先達到第一輪80分標準，搶下1VS1的門票，最終對上李宰赫選手，兩人廝殺4張地圖之後，爆哥以3：1完封比賽。

▲爆哥頂著賽場上高強的壓力，在賽道上盡情展現自我，同時也把粉絲送的吉祥物帶在身上。（圖／翻攝自카트라이더 e스포츠YT）
▲爆哥頂著賽場上高強的壓力，在賽道上盡情展現自我，同時也把粉絲送的吉祥物帶在身上，奪下冠軍。（圖／翻攝自카트라이더 e스포츠YT）
然而在消息曝光之後，儘管有許多粉絲祝賀爆哥，但也有不少網友不知道「爆哥是誰」，對此，就有網友在臉書社團分享爆哥的經歷「爆哥在2011年首次參與跑跑卡丁車比賽，當時由於年齡只能打甲組賽，而當時跑跑卡丁車是一個非常火紅的遊戲，直至2014年台灣的職業聯賽由於收視不佳，解散了，爆哥也因此沒了這份工作，但他有放棄嗎？他完全沒有放棄」。

「他依然還在努力，儘管沒人看見，儘管沒有了舞台，他一直有在參加中國的比賽，他沒有放棄，如果腳下沒有舞台，那他就離開家鄉尋找屬於他的舞台，2019年，爆哥帶領台灣戰隊『Formosa Beast』與爆蛋、睏平和蛇王組隊出戰，擊敗一眾中國和南韓的選手，取得了世界亞軍」。

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▲爆哥在2019年帶領台灣戰隊前往韓國比賽，團隊獲得亞軍的好成績。（圖/爆哥臉書）
「但他不是那個年輕的自己了，他需要工作，需要吃飯，他也跟許多的普通人一樣，只是玩遊戲，是無法真正養活自己的，他利用現在火紅的直播，不斷的為大家製作屬於跑跑卡丁車的內容，皇天不負苦心人，他終於喚醒了大家當時那些快樂以及開心的回憶，加上咖哩拌飯的影片爆紅，讓大家開始認識了他」。

而在今年爆哥完成了兵役之後，2022年6月2日他宣布他決定重回職業舞台，也因為2019年那次比賽，他被韓國隊伍給看見，因為他自己的努力，終於開始有了收穫，他加入了韓國的Liiv SANDBOX跑跑職業戰隊，出戰跑跑卡丁車2022 S2聯賽個人賽，也成為該隊伍唯一一個外援，最終奪下了冠軍，成為台灣第一人，也刷新了台灣電競新頁。該網友表示「他從2011努力到現在，儘管在台灣的舞台消失了，但他依然在這，他想做的事，從未放棄，只要努力，榮耀永遠在等著你。」

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▲爆哥奪得韓國職業聯賽《跑跑卡丁車》個人賽冠軍，激勵不少追夢的年輕人。（圖/爆廢公社公開版）
而勵志的貼文也讓不少網友大讚「原來我看爆哥11年了.....他真的很棒，一路追夢追到這裡終於實現」、「真的是皇天不負苦心人，我真的快感動到哭了」、「我看比賽從頭雞皮疙瘩到尾，爆哥真的太勵志了」、「爆哥告訴我們，真的不要放棄，只要有夢就去追」、「我也是咖哩拌飯時期才認識爆哥......他真的不簡單啊！」

而除了網友翻出他的經歷之外，過去是跑跑卡丁車職業聯賽負責播報比賽的賽評徐展元，也在爆哥奪冠的第一個瞬間發文向他道賀，展元也提到「2014年跑跑卡丁車在台灣去職業化後，爆哥並沒有放棄，持續精進自己的技術，參加各項比賽！成為頂尖級選手，這次是爆哥在韓國的第一個賽季，就拿到總冠軍，實在是太貼啦阿爆！」（編輯：張嘉哲）


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