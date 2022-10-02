爆哥奪《跑跑》冠軍！網狂問：他是誰　真實經歷挖出讚爆

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而在消息曝光之後，儘管有許多粉絲祝賀爆哥，但也有不少網友不知道「爆哥是誰」，對此，就有網友在臉書社團分享爆哥的經歷「爆哥在2011年首次參與跑跑卡丁車比賽，當時由於年齡只能打甲組賽，而當時跑跑卡丁車是一個非常火紅的遊戲，直至2014年台灣的職業聯賽由於收視不佳，解散了，爆哥也因此沒了這份工作，但他有放棄嗎？他完全沒有放棄」。
「他依然還在努力，儘管沒人看見，儘管沒有了舞台，他一直有在參加中國的比賽，他沒有放棄，如果腳下沒有舞台，那他就離開家鄉尋找屬於他的舞台，2019年，爆哥帶領台灣戰隊『Formosa Beast』與爆蛋、睏平和蛇王組隊出戰，擊敗一眾中國和南韓的選手，取得了世界亞軍」。
「但他不是那個年輕的自己了，他需要工作，需要吃飯，他也跟許多的普通人一樣，只是玩遊戲，是無法真正養活自己的，他利用現在火紅的直播，不斷的為大家製作屬於跑跑卡丁車的內容，皇天不負苦心人，他終於喚醒了大家當時那些快樂以及開心的回憶，加上咖哩拌飯的影片爆紅，讓大家開始認識了他」。
而在今年爆哥完成了兵役之後，2022年6月2日他宣布他決定重回職業舞台，也因為2019年那次比賽，他被韓國隊伍給看見，因為他自己的努力，終於開始有了收穫，他加入了韓國的Liiv SANDBOX跑跑職業戰隊，出戰跑跑卡丁車2022 S2聯賽個人賽，也成為該隊伍唯一一個外援，最終奪下了冠軍，成為台灣第一人，也刷新了台灣電競新頁。該網友表示「他從2011努力到現在，儘管在台灣的舞台消失了，但他依然在這，他想做的事，從未放棄，只要努力，榮耀永遠在等著你。」
而勵志的貼文也讓不少網友大讚「原來我看爆哥11年了.....他真的很棒，一路追夢追到這裡終於實現」、「真的是皇天不負苦心人，我真的快感動到哭了」、「我看比賽從頭雞皮疙瘩到尾，爆哥真的太勵志了」、「爆哥告訴我們，真的不要放棄，只要有夢就去追」、「我也是咖哩拌飯時期才認識爆哥......他真的不簡單啊！」
而除了網友翻出他的經歷之外，過去是跑跑卡丁車職業聯賽負責播報比賽的賽評徐展元，也在爆哥奪冠的第一個瞬間發文向他道賀，展元也提到「2014年跑跑卡丁車在台灣去職業化後，爆哥並沒有放棄，持續精進自己的技術，參加各項比賽！成為頂尖級選手，這次是爆哥在韓國的第一個賽季，就拿到總冠軍，實在是太貼啦阿爆！」（編輯：張嘉哲）