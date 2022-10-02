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孕媽咪的職場隱患　職醫科相挺當後盾

孕媽咪的職場隱患　職醫科相挺當後盾
孕媽咪的職場隱患　職醫科相挺當後盾

健康醫療網

2022-10-02 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】職場孕媽咪小玉才剛懷孕不久，鄰近辦公室的建物卻正好在進行油漆噴塗工程，溶劑揮發飄散的異味讓小玉好擔心，害怕影響胎兒發育，因此與公司攜手尋求職業醫學科醫師的協助。

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避免吸入有害物質  挪至他處繼續辦公

經職業醫學科門診，檢視漆料成份內含二甲苯等溶劑，長期暴露可能增加胚胎缺陷的風險，加上油漆中可能添加甲醛，為一級致癌物，亦可導致生殖細胞基因突變。協調後，為避免施工期揮發性有機溶劑的化學性危害，小玉挪至他處辦公。此外，原辦公室緊鄰施工區之窗戶除持續關閉，也商請施工單位加強漆料與溶劑保存容器之密封性，儘可能阻絕作業區溶劑溢散，同時也加強環境通風。

維護孕期安全　職場好孕環境

透過職業醫學科母性健康門診的協助，小玉懷著孕也能安心工作。中山醫學大學附設醫院職業醫學科張桓瑋醫師表示，女性從備孕、妊娠至哺乳期間，每天至少有8小時在職場渡過，因此職場的環境、作業型態、所接觸的物質與母嬰的健康息息相關。職業醫學科專科醫師在職場危害辨識、評估、工作環境改善、工作調整、危害控制與預防等方面，能夠提供勞工與事業單位專業的建議與協助。

張桓瑋醫師進一步指出，特別是需要輪班、夜間工作、負重、從事游離輻射、鉛、噪音、化學品相關作業的勞工，更需要職業醫學科專科醫師協助準媽媽與媽媽們降低工作對於妊娠及哺乳可能造成的危害。

職醫科危害評估　職場孕媽咪不怕

除了協助勞工進行工作適性評估，職業醫學科醫師也可以協助事業單位對該妊娠勞工的工作場所進行危害辨識、風險分級與管理，提供母性健康保護的專業建議，讓職場能夠走在前端，提前掌握不同工作的特性，甚至在職場還沒出現妊娠個案時，就已經先控制與預防各項危害。

除了母性健康諮詢，職業醫學科門診與職業傷病防治中心亦提供職業傷病診斷、治療與諮詢、復配工評估與工作適性評估、協助轉介職能復健與職業重建服務、勞工特別危害健康作業追蹤檢查與指導等服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55260

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