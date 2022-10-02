兒科醫師化童書為處方　邀家長用共讀培育孩子未來

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然而要讓家長在平日輕易達成有品質的陪伴與互動，適當的媒介顯得重要。2007年吳淑娟醫師在國際學術論文中發現，美國兒科醫師自1989年開始，就利用健兒門診告訴家長「親子共讀」的重要性，並籌募經費購置新書送給家長。吳淑娟醫師起心動念，決定在宜蘭開始推行，從兒科診間開始，期望以童書為媒介，引導家長花時間陪伴幼兒，透過共讀，扭轉被3C產品攻佔的家庭時間，同時厚植親子感情與灌溉幼兒發展。
袋袋書香 打破偏鄉圖書資源不足困境
此外，吳淑娟醫師更與許多同樣熱衷於推廣嬰幼兒親子共讀的兒科醫師、護理師、學者等組成「台灣醫起育兒愛閱協會」，希望在全台灣推廣從「生命最初一千天開始」，以「共讀為醫囑，童書為處方」，建構每位孩童健全身心發展所需之家庭關係及家庭功能。
「袋袋書香」就是其中一項計畫，每次由台灣醫起育兒愛閱協會的會員協助選書、購書與辛苦整理書袋，在每袋書中，裝進各不同的8本童書，一袋書一個家庭，透過每個月彼此交換書袋，每個小孩一年就可以讀到將近100本不同的童書，隨著學期交替，書袋將繼續留在各幼兒園中代代相傳，可主動打破偏鄉圖書資源不足造成孩童閱讀力落後的現況。
建構穩定親子關係 展望美好未來
許多家長也回饋，在與孩子共讀時，與孩子的親密度增加，書中的內容，也能成為很好的教養素材，與孩子溝通起來，特別有效，真的收穫非常大。吳淑娟醫師表示，透過閱續，親子感情能夠提升，感情的投入能夠成就良善的人格，最重要是為親子建構穩定的家庭環境，不僅能促進良好家庭互動，也有機會為每個孩子開啟不一樣的未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55294
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