90歲嬤穿「婚紗」圓夢　守護失智從社區開始

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奇美醫學中心護理部專員陳岑佩說明，此次共邀請25對銀髮族的長輩參加，一起感受婚紗施展的魔力，賦予幸褔浪漫的情懷，留下深刻美好的記憶。活動會場中也同時展出「智繪美好作品」，透過作品與長者共享創作樂趣，以活到老、學到老的精神，邀請失智者及其家屬、失智友善商家組織、友善天使與志工等共同遇見幸福時光，憶啟吾愛吾村吾家，讓守護失智從失智友善社區開始，達到友善社區永續經營之目標。
多元活動預防延緩失智 減輕照顧者壓力
奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴指出，為讓社區長者達預防及延緩失智之目標，自2019起，奇美醫學中心結合社區在地文化特色與失智症的非藥物治療，舉辦藝術繪畫工作坊、預防及延緩失智症活動，設計長者生命歷程與生理能力連結課程。
今（2022）年更以「人」、「時光」為核心概念，結合在地文化與懷舊元素，設計出長輩體能與技能累進課程，透過再學習強化腦部記憶功能、眼、手與肢體平衡訓練，並藉由回憶過往幸福時光與人生故事，重拾自我認同感，融入個人成長經歷的元素，進而能預防與延緩失智，同時減輕照顧者的負擔與壓力。
留意失智症早期警訊 避免延誤就醫時機
陳綉琴表示，因應高齡化時代，失智人口與日俱增，「失智不是正常老化現象」且「失智者不具危險性」，社區民眾應避免將失智症早期警訊症狀，以為是正常老化而延誤就醫治療時機。社區民眾對失智症應有正確的認識，給予失智者及其家庭正向關懷與支持的力量，共同營造出有溫度的失智友善社區環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55258
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