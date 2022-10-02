老年醫學整合門診　減少繁多藥物、顧健康

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老年醫學部江珮甄醫師指出，民眾常將視力模糊、聽不清楚、走路變慢、健忘、無力等，當成是正常老化現象，但老年人常有多重疾病、多重用藥、潛隱性疾病（等併發症出現才有症狀）、未報告疾病（長者不主動說出自己的狀況） 、把疾病表現當成老化現象、醫源性問題以及症狀不典型等特質，導致症狀被忽略，不知道要尋求協助。
透過功能評估量表 了解長者健康警訊
陳伯伯跟家人到新竹臺大分院生醫醫院「老年醫學整合門診」尋求協助，利用「長者健康整合式功能評估（ICOPE）」量表進行認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱等6大項目評估後，發現左耳聽力有問題、假牙不合適，攤開陳伯伯的處方，林林總總共十五種藥物，有一些藥物因不適症狀已解除，可以考慮停藥，而頭暈跌倒可能跟藥物的副作用及鎮靜安眠藥物重複使用有關。
專業擬定照護計畫 享受健康老化過程
經過「老年醫學整合門診」醫師與藥師共同努力之下，用副作用較少的藥物取代舊藥，並將藥物整合為七種，減少安眠藥物，讓頭暈跌倒不再；聽力不佳轉至耳鼻喉科進一步檢查處理後，聽得清楚，生活品質逐漸變好，轉介牙科處理好假牙配戴不適問題後，營養及體重也慢慢恢復，讓陳伯伯十分滿意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55257
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