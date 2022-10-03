漏尿尷尬別隱忍！！了解女性尿失禁 對症治療「止漏」有望

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醫師指出，慢性咳嗽、長期便秘都可能加重尿失禁症狀，部分患者除去加重因子後，尿失禁可以不藥而癒。否則也能依據嚴重程度，選擇凱格爾運動、藥物、電刺激治療或是手術治療協助「止漏」，呼籲民眾勇於接受治療，別讓尿失禁影響情緒與生活。
什麼是尿失禁？常見成因與風險因子！
台中榮民總醫院婦女醫學部蔡青倍醫師指出，尿失禁就是無法自我控制排尿、尿液不由自主排出，產生滲尿的狀況。常見成因包括「骨盆底肌群鬆弛」或是「膀胱逼尿肌不穩定」等。
常見類型則包括跟鬆弛比較相關的「應力性尿失禁」以及一急起來膀胱就不自主收縮的「急迫性尿失禁」，與合併兩種狀況的「混合型」。
應力性尿失禁患者因為與骨盆底筋膜衰弱、鬆弛，常常稍微出力、用力，或是跳躍、咳嗽、打噴嚏等腹壓增加的情下，就會滲尿！
而急迫性尿失禁患者膀胱太敏感，常常一有尿意、還沒有到廁所就已經尿出來，或有頻尿、夜尿等情況。
何時應該就醫治療？
尿失禁何時該就醫治療？主要以患者主觀感覺決定。蔡青倍醫師指出，部分年輕族群患者平日生活活躍，即便滲尿等症狀並不嚴重、不需要用護墊，「只是偶爾滴個幾滴就會感到很困擾。」
反觀部分年長女性，即便漏尿也可能認為稍微用棉墊「墊」一下、沒什麼關係，並不自覺困擾。
一般來說，主觀感覺部分可使用尿失禁評估量表等評量工具評估。
至於客觀的評估方式，則是「棉墊測試」。蔡青倍醫師指出，棉墊測試主要是「量」的檢測，其進行方式是先讓患者喝水後，在使用棉墊的情況下，依指示進行特定動作，進而檢測棉墊上滲漏的尿液量。如果秤量漏尿重量在10g以上，表示已經有中度以上的尿失禁。
尿失禁可能對健康或生活造成哪些影響？
有時候尿失禁患者本人不好意思主動求助，照護者或家人不妨觀察，患者是否已經因為漏尿等相關症狀而不大出門，或是出門不大敢喝水，越來越不願意參加需要跑跳的活動，甚或稍微靠近點就能聞到尿騷味。
蔡青倍醫師指出，臨床觀察發現，很多人一開始會先選擇少喝水，「尤其是要出門的時候、就乾脆不喝水！」但是這樣子會使她們尿液的濃度變很高。有可能細菌性感染隨之而來，一旦感染「反覆發生」，這時候就更難治療。
另外，患者外陰部皮膚因為長期潮濕、也可能有搔癢或是濕疹、感染等狀況。
「有時候，其實是因為患者對於現有治療不了解，以為一定要手術，所以並未積極尋求治療。」蔡青倍醫師說，就像是先前因為肺部腫瘤飽受慢性咳嗽、尿失禁困擾的病友，原先也不知道其實這個問題可以治療，手術後才曉得「原來只要半小時、就解決問題。」
「應力性」、「急迫性」 兩者治療不一樣
「尿失禁依據類別以及臨床嚴重程度，治療選擇也不相同。」蔡青倍醫師指出，應力性尿失禁治療主要是加強骨盆底筋膜力道，到最後可能需要手術，藥物能幫上忙的部分較少。「急迫性尿失禁」則可以使用藥物放鬆膀胱，讓患者到廁所才啟動尿意，或是進行膀胱訓練。當然若患者兩種成因兼具，就需要雙管齊下，一起治療。
應力性尿失禁：
應力性尿失禁治療包括保守治療如：凱格爾運動、電刺激治療、陰道雷射等。若保守治療仍無法充分改善症狀，則可考慮手術治療。
傳統手術主要是加強筋膜強度，可以從陰道或從恥骨上緣打開腹部修補，但畢竟有尿失禁問題的患者自體筋膜韌帶通常也已經比較鬆弛，因此後來才有人工材質吊帶的使用。
民眾目前最常聽到的尿失禁手術應該就是1996年問世的"尿道中段無張力性吊帶手術"，簡稱「懸吊」手術。使用一個約莫一公分寬、不會被人體吸收的網膜吊帶，置入尿道中段下方，在咳嗽、打噴嚏等腹壓增加情境下、會擠壓尿道中段，讓尿道不會打開，達到治療目的。搭配微創手術，約莫半小時左右、只有微小傷口，住院一天，就能回家。近年又發展出「單一陰道切口尿失禁手術」，它在外觀皮膚完全沒傷口。
針對不想手術、希望用藥的患者，有時會利用一些藥物的副作用，來緩解排尿症狀。例如比較常使用的是類似三環抗憂鬱劑，這類藥物過去用於憂鬱症治療，但因為服藥後會讓尿道阻力上升，所以會有一些改善失禁的效果，若患者晚上常常頻尿、睡眠品質不佳，可嘗試以低劑量讓患者在晚上服用。
急迫性尿失禁：
急迫性尿失禁患者除了透過膀胱訓練、降低敏感度之外，也常以「抗膽鹼藥物」來改善排尿的頻率和急迫性。
蔡青倍醫師解釋，膽鹼作用在膀胱肌肉上的膽鹼受體，會使膀胱肌肉收縮。而這類藥物可以去拮抗膀胱的膽鹼受體、抑制膀胱過度收縮。不過，因為膽鹼受體在其他組織器官也都會有，所以有些人使用這類藥物會有嘴巴乾、便秘或是頭昏等中樞神經副作用。所以，現在比較新型的藥物就是乙型交感促進劑（Beta-3 agonists），變換一個層面去放鬆膀胱，減少副作用。
如果口服藥物的效果不理想，或是副作用太大，症狀嚴重者也可以考慮「肉毒桿菌素膀胱注射」，讓膀胱放鬆，避免肌肉過度收縮而造成尿失禁。不過，需要每隔半年反覆施打。
生活上如何預防尿失禁？
民眾也可藉由日常生活調整，來預防或減輕尿失禁症狀。蔡青倍醫師指出，首先不要大量喝水，也不要喝太多含咖啡因類會刺激膀胱的飲料。建議一個小時喝100、200C.C.，不要一次把一大杯喝光光！
適度憋尿、訓練膀胱也很重要。「想要上廁所的時候，稍微憋一些尿、訓練膀胱、延後排尿。慢慢將膀胱容量往上增加！」她表示，臨床上正常一天排尿約八次左右，等於每兩、三個小時，膀胱約有200、300C.C.尿液的時候排尿一次最剛好。
另外，還要減少腹壓，像是體重過重、搬重物、慢性咳嗽、慢性便秘，這些問題都會升高腹壓，都會加重尿失禁，將這些加重因子除去後、也可能尿失禁就不藥而癒了！
她也提醒，近年流行重量訓練，千萬不要只訓練腹肌，忘了骨盆底肌群。建議像是抬臀、提肛等動作也要一併加強。
哪種情況的尿失禁不能忍？
若尿失禁合併有血尿時，可能是因為結石、腫瘤等造成。或是發生「無法描述何時發生、不知道的情況下發生的尿失禁。」也有可能是尿液滯留、瘻管或腦部調控有問題。建議應該積極就醫！
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