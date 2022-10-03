國境開放、故宮5招延攬國外觀光客　立委批變旅遊附帶品

我是廣告 請繼續往下閱讀
與嘉義縣市政府合作推升旅遊市場，例如111年8月推出「旅宿嘉義，南院優惠」活動，憑嘉義縣市合法旅宿住宿或訂房證明，即可於住宿當日或隔日以優惠價格購買南部院區門票，並憑該專案門票享有南部院區故宮精品商店9折購物優惠；與高鐵快捷公車合作，串聯檜意森活村、嘉義火車站及高鐵嘉義站等站點，提供於故宮南院、檜意森活村上下車的高鐵遊客免費搭乘優惠。
在辦理館所聯票及旅遊套票方面，吳密察表示，將與KKday合作組裝旅遊套票，例如，故宮門票與台北101觀景台門票、故宮門票與台北圓山大飯店密道導覽和美食組成套票等；與台北101觀景台、順益台灣原住民博物館、美麗華摩天輪、Xpark水族館等館所合作聯票；與台北市觀光傳播局合作「北北基好玩卡，與台北捷運乘車票、公車車票結合，提供國際旅客交通與景點整合、不同日數的套票。
吳密察指出，故宮參與國內、國外的國際展會，並參與交通部觀光局的國際行銷活動，如「2022故宮親子童樂節」，並與僑委會合作，精選超過30部具代表性、畫質清晰、備有英文字幕的影片，上架於僑委會官網，向僑民推廣故宮文物知識，精選片單已於111年6月9日上線。
在強化觀眾設施及服務方面，故宮將因應參觀人數增加，適時加開華語、英語定時導覽場次，提供國際旅客深度專人導覽服務；針對來台國際旅客主要語系，包括華語、英語、日語等，整備並強化語音導覽內容及服務說明；盤點及整合院區各項設施的指標，以國際共通圖示標示，例如廁所、商店、咖啡廳、書店、 售票處、服務台、伊斯蘭祈禱室等，提供國際旅客簡單清楚的服務資訊指引。
加強辦理一線服務人員教育訓練及志工培訓課程，加強服務國際觀眾的基本語言及應對能力，北部院區展場一線服務人員教育訓練111年至8月止共計11場次，人員平均參訓率達79.30%；南部院區111年至8月止共計32場次，參訓率達100%。另外每季會召開「提升服務品質專案會議」，針對觀眾意見反應，滾動式檢討並改善院內軟、硬 體設施，111年度已召開2次會議。
在強化開發與行銷故宮文創商品方面，吳密察說，將持續開發故宮與台灣特色結合的新商品，例如與台北百年餅店、花蓮茶包加工場、生醫公司等聯名合作文創商品；於實體商店及網路商城分別開設「國際遊客必買商品活動專區」，並增設外語標示及相關說明；加強推播故宮精品IG、Twitter，針對國際旅客進行社群媒體行銷；故宮網路商城已於9月底開設「出國贈禮專區，推出多項適合國人出國時選購之禮品。
林奕華表示，該報告都在講旅遊活動、行銷故宮文創商品等等，皆無提及如何對國外觀光客宣傳故宮本身與展覽，「故宮缺失了主體性」，但觀光客參訪故宮，大多還是受展覽吸引，希望故宮能以內容吸引國外觀光客，並要求故宮博物院另提供一份報告，說明如何透過故宮本身、展覽等延攬國外觀光客。
吳密察回應，每個月的展覽早已規劃完成，會透過官網、社群媒體向國外觀光客宣傳，並承諾再提供相關報告給委員。