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台科大首台電動方程式賽車校內亮相　明年參加國際賽事

▲台科大第一台電動方程式賽車校內首度亮相，明年9月到日本参與國際賽事。（圖／台科大提供）
▲台科大第一台電動方程式賽車校內首度亮相，明年9月到日本参與國際賽事。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-03 11:50:05

由台科大學生從零打造的方程式電動賽車日前在校園內正式亮相，除了邀請台灣他校車隊相互觀摩，更透過展示，廣向台科大各系所的學生招募成員，讓台科大首台電動賽車明年9月能到日本參加國際賽事。

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台科大今（3）日表示，台科大方程式賽車隊由應用科技學士學位學程機械製造組學生陳柏華所創立，有著賽車夢想的他與同學林鴻新，都是技能競賽選手出身，擁有板金、焊接、冷作等專業技能，因為對賽車的夢想和熱情，在台科大組車隊，從初期的3、4人，到後來加入機械、電控、電力領域學生，組成10幾人的團隊，整合不同領域專長，打造台科大第一個學生車隊，挑戰國際競賽。

陳柏華說，「我們一開始沒有人力、沒有錢、沒有空間，什麼都沒有，靠著夢想，沒日沒夜，甚至可能犧牲學業和健康。」尤其學生車隊必須尋求學校、校友、廠商的贊助籌措經費，更需要許多技術指導、場地空間和各式資源，車隊的團隊溝通、工作分配、技術、經費管控、人員招募、行銷規畫各方面都是必須面對和學習的問題，靠著大家爆肝的努力，費時一年多，終於打造出台科大第一代電動賽車EV-927。

裕隆汽車總經理姚振祥是台科大方程式電動賽車最大的支持者。他說，看到首台電動車EV927達成階段性的目標很開心，裕隆汽車重視產學合作，希望未來能與台科大有更多合作機會。

新接任隊長的機械系學生廖翊宏表示，很感謝業界人士無私地教導實務經驗，像是車體、馬達、電力，都讓他們到第一線的現場，學習第一手的技術。第一代賽車EV927已於今年8月在台中參加「FST台灣盃學生方程式聯賽」，通過傾斜測試、車手逃脫、機械檢測、電力檢測等流程，新一代的團隊將著手在電力系統，希望有更多電機、電子系的學生加入。

廖翊宏說，車隊將分成電力組、車體組、底盤組、行政組與行銷組，歡迎更多熱愛賽車的同學加入。

台科大表示，台科大方程式賽車預計於2023年9月至日本参與Formula SAE Japan國際賽事。Formula SAE Japan學生方程式賽車競賽日本站，吸引來自各國的頂尖大學組隊參加，是著名的工程競賽，賽事主要分為靜態與動態評比，學生設計的賽車需經過營銷報告、成本報告、設計報告、直線加速賽、八字環繞賽、耐久賽、能耗效率賽等項目的評估。

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