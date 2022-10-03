台科大首台電動方程式賽車校內亮相　明年參加國際賽事

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陳柏華說，「我們一開始沒有人力、沒有錢、沒有空間，什麼都沒有，靠著夢想，沒日沒夜，甚至可能犧牲學業和健康。」尤其學生車隊必須尋求學校、校友、廠商的贊助籌措經費，更需要許多技術指導、場地空間和各式資源，車隊的團隊溝通、工作分配、技術、經費管控、人員招募、行銷規畫各方面都是必須面對和學習的問題，靠著大家爆肝的努力，費時一年多，終於打造出台科大第一代電動賽車EV-927。
裕隆汽車總經理姚振祥是台科大方程式電動賽車最大的支持者。他說，看到首台電動車EV927達成階段性的目標很開心，裕隆汽車重視產學合作，希望未來能與台科大有更多合作機會。
新接任隊長的機械系學生廖翊宏表示，很感謝業界人士無私地教導實務經驗，像是車體、馬達、電力，都讓他們到第一線的現場，學習第一手的技術。第一代賽車EV927已於今年8月在台中參加「FST台灣盃學生方程式聯賽」，通過傾斜測試、車手逃脫、機械檢測、電力檢測等流程，新一代的團隊將著手在電力系統，希望有更多電機、電子系的學生加入。
廖翊宏說，車隊將分成電力組、車體組、底盤組、行政組與行銷組，歡迎更多熱愛賽車的同學加入。
台科大表示，台科大方程式賽車預計於2023年9月至日本参與Formula SAE Japan國際賽事。Formula SAE Japan學生方程式賽車競賽日本站，吸引來自各國的頂尖大學組隊參加，是著名的工程競賽，賽事主要分為靜態與動態評比，學生設計的賽車需經過營銷報告、成本報告、設計報告、直線加速賽、八字環繞賽、耐久賽、能耗效率賽等項目的評估。