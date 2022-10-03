德議員會唔蔡英文 允諾「台受到武力威脅會站出來支援」
德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）昨（2）日率跨黨派5位友台小組副主席訪問團抵台，並於今（3）日前往總統府會晤總統蔡英文，致詞時提到，若台灣受到武力威脅，「我們也會勇敢地站出來協助台灣、支援台灣」。
魏爾胥致詞時表示，自己與總統蔡英文是多年好友，蔡在2011年訪問柏林時兩人第一個會面，當時也誠摯祝福她當選中華民國總統，並強調德國與台灣有很多共同處，當時蔡是反對黨主席，他則是執政黨的黨團成員，如今他成為反對黨團成員，這就是民主的價值。
魏爾胥也誇讚台灣民主發展，在亞洲具有非常重要的意義，民主自由與人民的生活，展現在台灣經濟的成功，世界也是有目共睹。
魏爾胥也提及台灣半導體產業，若沒有台灣全國工業可能會有很大的問題，也是德國在亞洲重要的貿易夥伴，德國國會也很認同彼此雙邊的合作交流。
魏爾胥也提及鄰國烏克蘭受到嚴重的軍事攻擊，而勇敢的烏克蘭人捍衛著國家與自由民主，強調德國國會在不同文件跟不同的討論中提到，如果台灣受到武力威脅，「我們也會勇敢地站出來協助台灣、支援台灣」。
最後魏爾胥表示，雙方已經合作幾十年時間，不只在經濟合作、學術交流，也鼓勵雙邊年輕人的交流，去認識更多的自由民主的真諦，更強調「台灣是德國重要的朋友」。