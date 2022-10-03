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10月外送優惠碼在這！美食滿千折200　生鮮雜貨最多省500

▲ foodpanda、Uber Eats 在10月推出不少美食、雜貨外送優惠，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理好優惠代碼，美食最多省200元，雜貨折250元。(圖／官方提供)
▲ foodpanda、Uber Eats 在10月推出不少美食、雜貨外送優惠，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理好優惠代碼，美食最多省200元，雜貨折250元。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-03 14:40:40

外送平台優惠多，點餐前先找好外送優惠碼，讓自己多賺一點小確幸！10月份foodpanda、Uber Eats分別祭出優惠外送代碼，foodpanda搶攻聚餐大單，10月底前滿499可折75元，滿999元可折200元，低調打8折，生鮮雜貨外送消費滿1010元，更是可以折扣到250元，但對於邊緣人來說折扣門檻算是高了一些。Uber Eats則是力拼外帶優惠，外帶自取享7折優惠，不過得單筆消費滿149元才可享有有折扣，也是一個好選擇。太多代碼搞不懂嗎？《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理好2家外送平台的優惠碼及優惠內容，快往下看挑適合自己的來用吧！

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 foodpanda美食外送優惠

  • 10/30前，滿499元，輸入優惠碼【美食台好吃】享現折75元，每人可用2次。
  • 10/30前，滿799元，輸入優惠碼【真的台好吃】享現折135元，每人可用2次。
  • 10/30前，滿999元，輸入優惠碼【天天台好吃】享現折200元，每人可用1次。
  • 10/30前，指定餐廳滿 280 元，輸入優惠碼【台菜台好吃】享8折，最高折抵70元，每人可用2次。
  • 10/30前，指定餐廳滿 300 元，輸入優惠碼【世界台好吃】享8折，最高折抵80元，每人可用2次。
  •  10 /15 前，指定咖啡店家滿199元，輸入優惠碼【咖啡台好喝】享9折，最高折抵30元，每人可用2次。
foodpanda指定店家優惠

  • 11/8 前，訂購麥當勞起司脆薯雙牛堡餐／柚香塔塔脆鷄堡餐，輸入優惠碼【9愛麥當勞】享9折，最高折抵30元，每人可用1次。
  • 10/8~10/27，訂購漢堡王滿359元，輸入優惠碼【漢堡王開吃】享現折90元，每人不限使用次數。
  • 10/23前，訂購 Pasta Hut 滿200元，輸入優惠碼【PASTA40】享現折40元優惠，每人不限使用次數。
  • 10/18~10/31，訂購 Coco都可滿250元，輸入優惠碼【COCO台好喝】享75折，最高折抵70元，每人不限使用次數。
  • 10/20~11/2，訂購微風百貨全館指定餐廳滿300元，輸入優惠碼【微風台好吃】享75折，最高折抵90元，每人不限使用次數。
  • 10/31 ，台北市、新北市、基隆市pandapro 會員訂購星巴克滿280元享85折優惠，最高折抵70元，免輸入優惠碼。

foodpanda生鮮雜貨優惠

  • 10/10前，指定消費者訂購生鮮雜貨滿 1,010 元，輸入優惠碼【台讚了】享現折250元優惠，每人可用1次。
  • 即日起至10/10，訂購 pandamart熊貓超市滿 1,010 元，輸入優惠碼【台棒了】享現折250元優惠，每人可用 1 次。
▲foodpanda,熊貓，美食外送。(圖／官方提供)
▲foodpanda生鮮雜貨10月輸入優惠碼，最多可享250元折扣。(圖／官方提供)
Uber Eats會員專屬優惠序號

  • 10/31前，輸入【賺六百】，首次訂購生鮮雜貨享5折優惠（可使用2次），單筆需滿100元，單筆消費最高折抵300元。
  • 10/31前，輸入【十月生鮮】，訂購生鮮雜貨享82折優惠（可使用2次），單筆需滿499元，單筆最高折抵180元。
  • 10/31前，輸入【賺一千】，訂購生鮮雜貨享75折優惠（可使用2次），單筆消費金額須滿1499元，單筆消費最高折抵500元。
  • 10/31前，輸入【十月外帶】，訂購外帶自取享7折優惠（可使用4次），單筆消費金額須滿149元，單筆消費最高折抵45元。
Uber Eats生鮮雜貨優惠

  • 10/31前，輸入【180好秋】，訂購生鮮雜貨滿999元折180元
  • 10/31前，輸入【500好秋】，訂購生鮮雜貨滿1999元折500元
▲Uber Eats與LINE Pay合作。（圖/Uber Eats提供）
▲Uber Eats雜貨訂購滿1999元可折500元，門檻不低。（圖/Uber Eats提供）

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