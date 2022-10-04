眼睛太乾不能只吃葉黃素！每4人就1人乾眼症，醫： 3營養素都要補

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要瞭解乾眼症為何發生，必須先知道眼睛淚液層的構造。眼睛的「淚液層」一共分為油脂層、水液層、黏液素層，其中任何一層淚液分泌不足、分佈不均或是過度蒸發，都會造成眼球無法保持適當適潤，進而引起乾眼症。
乾眼症可能影響視力？ 注意眼睛乾癢、眼屎多7大症狀
乾眼症雖然常見，其影響卻不只是眼睛乾澀、疲勞而已。由於眼球表面與眼皮之間沒有淚液滋潤，可能造成眼皮慢性摩擦，輕則引起乾癢、疼痛、異物感，重則造成角膜破皮、潰瘍，甚至增加細菌感染及失明風險。
如果沒有及早預防，淚液長期維持不健康狀態，乾眼症除了會造成疲勞、乾澀，還可能降低角膜保護能力，增加白內障與近視可能。當進展為高度嚴重近視時，可能造成青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等問題，對視力影響甚巨。
乾眼族群因為淚腺分泌失調，眼球表面沒有淚液保護，可能會引起各種眼睛症狀，以下為乾眼症最常見的七大症狀：
1. 眼睛刺痛、搔癢
2. 眼睛有異物感
3. 眼睛發紅、畏光
4. 眼睛分泌物黏稠、眼屎變多
5. 戴隱形眼鏡時感到極度不適
6. 眼睛疲勞、暫時性視力模糊
7. 經常流淚
乾眼問題與生活作息有關 注意眨眼次數、多吃3類蔬果
環境、生活、體質因素都可能引發乾眼問題，要改善乾眼建議從正常生活型態作起，包括充足睡眠、不熬夜，均衡飲食並多吃富含維生素A、C、E的蔬果，少吃油炸食物。也要避免長時間用眼，或讓眼睛過度疲勞。平時要注意眨眼次數與頻率，幫助眼睛保濕。
另外，清潔時應注意眼瞼及睫毛之清潔，可用熱毛巾熱敷眼部，有助於減輕疲勞與增加淚液分泌。配戴隱型眼鏡的時間勿過長，不舒服時應立即拿下。當有眼睛不適時，應至眼科就醫檢查，不可自行購買藥物長期點用。
改善乾眼 葉黃素還得搭花青素、蝦紅素複方更佳
近年來，健康風氣興起，許多民眾都會選擇葉黃素產品幫助眼睛保健。葉黃素被稱為「視力守護者」，具有良好抗氧化特性，能減緩自由基對眼睛的傷害。但專科醫師陳韵臻也提醒民眾，葉黃素對眼睛保健相當重要，但如果是要針對乾眼症狀，並不是單吃葉黃素就可解決，要改善乾澀、疲勞，須要搭配能維持眼部濕潤、淚液分泌的營養成份，比如智利酒果、山桑子富含花青素，可增加眼睛淚液分泌功能、優化夜間視力清晰度。
除了花青素，建議選擇同時含有蝦紅素、維生素E的複方葉黃素，市售產品中也有以這幾種營養素組合而成的葉黃素產品，且根據人體試驗結果，上述數項護眼的關鍵成份組合，能有效改善淚液分泌與乾眼困擾，提升淚液分泌190％，減緩眼睛疲勞，可做為乾眼症患者保養的選擇。
花青素抗氧化增加眼睛濕潤 智利酒果、山桑子含量高
維持眼睛濕潤、增加淚液分泌是改善乾眼關鍵所在，研究發現，連續補充德國30-60毫克的智利酒果萃取物，30天就能達到淚液分泌增加50%、提升眼睛濕潤度。原因正在智利酒果中含有飛燕草素、矢車菊素，兩者皆屬於花青素，顯示高含量的花青素對改善乾眼有重要作用。
另一項護眼元素「山桑子」也以富花青素聞名，其中「矢車菊素」是所有花青素中抗氧化能力最高的一種。不過，山桑子萃取物品質不一，目前市面上以經過定量花青素的日本專利的山桑子萃取物，抗氧化效果與增加眼睛舒適度最優異。
Omega-3修補淚膜油脂層 搭配84%高濃度魚油保健眼睛
適當飲食與營養補充，對於乾眼改善不可或缺，比如Omega-3 的必需脂肪酸具強大抗發炎作用，可增加淚膜油脂層、增進淚水分泌，常見如高濃度魚油、亞麻仁油、藻油都是Omega-3的良好來源。
葉黃素中如有加入亞麻仁油，可強化葉黃素吸收率。陳韵臻醫師補充，如想加強補充幫助眼睛的成份，也可選擇Omega-3濃度高於84%的魚油，平時飲食共同補充，協同葉黃素維持眼睛健康。
除了日常飲食營養補充攝取，乾眼族群平時更要注意維持健康生活，減少刺激性飲食、更重要的是及早戒菸。長期使用電腦的3C族、上班族，建議定時休息、增加眨眼次數。隱形眼鏡建議配戴高透氧鏡片。避免在乾熱、風大的環境中停留過久，室內則可使用擺放清水增加環境濕度，減少引發乾眼的環境因素。
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