花青素有哪些好處及功效？和葉黃素差異在哪？　2大「晶亮元素」關鍵分析

我是廣告 請繼續往下閱讀
潮健康／編輯部
．花青素是什麼？有何功效？
花青素是讓自然界事物呈現亮麗色彩的關鍵，是植物中最主要的呈色物質，在人體中也擔當各種生理活性，屬於生物類黃酮的一種，青春保護力更是維生素E的50倍，能維持健康、青春美麗，以及對晶亮保養也非常的重要。整體而言，花青素對晶亮健康有4大功效：
1. 提升保護力
2. 阻斷光害、提升夜間敏銳度
3. 維持晶亮健康、提升水亮舒適
4. 促進代謝循環、深度滋養晶亮健康
花青素具有優秀的保護作用，晶亮健康與保護功能息息相關，一般民眾只注意到葉黃素功效的幫助，但應搭配花青素更能發揮晶亮水潤的效果。許多研究指出，花青素能提升潤澤舒適感，對於長期使用3C產品的現代人來說，是天然又強大的健康支援。
．花青素可從哪些來源補充？
花青素普遍存在於深色食物中，如紫色茄子、紫甘藍、紫地瓜、藍莓、黑醋栗、山桑子、李子、蔓越莓，以及其他水果如草莓、蕃茄、紅葡萄、蘋果、紫色高麗菜、智利酒果等。其中「山桑子」的高花青素含量最突出，而「智利酒果」也被發現有豐富的花青素家族元素，可幫助維持晶亮健康，提升水潤感。
花青素家族可再細分出上百種元素，以矢車菊素(cyanidin)、飛燕草素(delphinidin)為代表性指標。矢車菊素-3-葡萄糖苷（Cyanidin3-glucoside，簡稱C3G）的抗氧化力（ORAC）是所有花青素成分中最高的。在山桑子與智利酒果中皆富含矢車菊素，臨床實證也發現，智利酒果可提升達50%晶亮水潤度。
．花青素最適合哪些人補充？
花青素具有強大抗氧化功能，有助穩定、提升水潤。最適合長時間使用3C、離不開螢幕的族群，幫助晶亮維持水潤有神。另外，擔心營養不均、希望養顏美容、壓力繁重的上班族、學生族，以及戶外工作者，都建議足量攝取花青素支援日常消耗。
花青素屬於水溶性植化素，基本上並無副作用及藥物交互影響，一般健康族群都可以正常補充，水溶性色素補充過多人體也會自然代謝，不會殘留在身體裡。日常飲食以均衡為主，補充花青素的保健品應根據標示食用，確保安全並維持健康。
．花青素跟葉黃素效果差異？葉黃素屬於類胡蘿蔔素，具有良好保護力特質，可以減少陽光照射產生的傷害，其作用主要在於保護。花青素則屬於生物類黃酮，主要功能在提升水潤和敏銳度。
葉黃素、花青素都是晶亮健康的關鍵元素，建議飲食均衡攝取各種植化素的天然來源，特別需要晶亮水潤的族群，則要注意葉黃素+花青素共同補充，最好以兩種主要元素「黃金比例」搭配其他晶亮成分如蝦紅素、維生素E、亞麻仁油，更能全方位照顧。
．如何挑選花青素保健品？
選擇花青素保健品時，建議挑選萃取自智利酒果、山桑子，並且注意其含量、濃度是否足夠，來源成份是否符合標準。主要來源中，智利酒果的花青素濃度應大於35%，山桑子的花青素濃度應大於37%，最能幫助水亮光彩。
而在挑選花青素保健品時，花青素及葉黃素最好一併補充，專科醫師陳韵臻舉例說明，大研生醫「視易適葉黃素」富含花青素，嚴選專利MaquiBright®智利酒果、BS7®山桑子萃取物，搭配美國臨床採用的FloraGLO®游離型葉黃素，和ZeaONE®游離型玉米黃素以比例10:2組合，利於吸收並有效維持體內葉黃素濃度達520%。
此外，視易適葉黃素還含有聚焦關鍵營養素的AstaZine®藻類蝦紅素，以及能幫助葉黃素吸收的亞麻仁油、維生素E，複方調配7效營養素，經過全球專家嚴格且高標準的審核，取得國際中最具標竿性的獎項MondeSelection特級金獎，原料透明、具有多項科學實驗與安全保證，並與醫學大學及醫院合作執行人體臨床實驗。根據綜合研究結果，連續補充4週能提升水潤190%，葉黃素濃度相比一般高於18倍，可在體內維持葉黃素達520%。
．花青素保健品如何吃最好？花青素食用時間並無特定，但因常和脂溶性的葉黃素一起搭配，建議在白天餐後補充最佳，而有在服用特定藥物者，補充前最好先諮詢醫藥人員，避免葉黃素和藥物產生交互作用。
此外，陳韵臻醫師也提醒，依照台灣衛福部規定，葉黃素每日攝取量不得超過30mg，建議一般保養攝取6~10mg。切忌一次補充大量，每日持續才是正確保養之法，且至少需要連續補充3~6個月，對於穩定體內葉黃素濃度才有幫助。
延伸閱讀：營養不均易感染重症、長新冠！ 醫推8大保健品強化免疫防護
預防尿道炎只喝水不夠？ 專家推「蔓越莓+益生菌」最佳吃法
原文出處：
延伸閱讀
泌尿醫爆：男生應該坐著尿尿！ 站姿排尿產生2300尿滴噴濺
肥胖與4大癌症有關！腫瘤科專家揭2大原因：脂肪代謝不正常