台灣首家通過HIMSS新版　亞東醫院獲第六級EMRAM認證

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舊版的HIMSS 6 EMRAM （Electronic Medical Record Adoption Model, EMRAM）評核，係由住院端審視技術層面的架構與內容，除資訊安全、病歷電子化的要求，也須在用藥、檢驗、輸血、母乳等各流程具備閉環、醫療決策支援、警示等，國內已有數家醫院通過認證。
而改版的HIMSS EMRAM 6評核則除了上述的內容，更考量資料來源的完整性與正確性、需整合行動裝置、設備管理、與後續資料庫的應用。另外，新的評核標準還包括病人透過資訊平台參與醫療的各種流程，其檢視範圍不僅住院流程，而是整體門、急、住、甚至居家等全人的資訊化介接，與時俱進的網絡式整體評核機制，提升各項流程內容與品質，對於智慧化和行動化要求更高。
獲得資訊安全認證 建置完善醫資系統
智慧醫療的推動一直是亞東醫院主要的發展方向，相關的努力也獲得了HIMSS委員的肯定，成為台灣首家通過HIMSS新版第六級EMRAM認證醫院。此次認證亞東醫院展現了院內醫療系統智慧化程度、除了給藥、抽血、輸血和母乳閉環檢核，在正確與安全條件下收集資料，也善用政府健保醫療資訊雲端查詢系統，透過病人他院藥物使用和COVID-19篩檢等資訊，減少重複用藥和提升病人安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55313
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