蘇貞昌持光劍力挺！鄭運鵬大量立牌現蹤　陸空齊發擴領先

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民進黨1日晚間在鄭運鵬立委選區、桃園市龜山區舉辦「中央地方做伙拚・民主台灣大步行」政績說明會，蘇貞昌、鄭文燦與鄭運鵬、交通部長王國材輪番登台發表演說。蘇貞昌當晚手持光劍力挺表示，鄭文燦是為桃園爭取最多的市長，「給他預算做得出成績」，桃園升格後，桃園是基礎打得最好、最扎實的城市。
蘇貞昌還說，如果換國民黨當市長，要如何守住台灣？他強調，要守住台灣、守住桃園並且延續鄭文燦優質的施政，就必須要支持鄭運鵬，讓鄭運鵬當選，帶著桃園繼續向前進。
鄭運鵬也說，這8年來，桃園成為全國的新亮點、幸福城市的首選，人口成長21萬人，成長率是六都第一；台商回流桃園最多，桃園的投資金額就佔了3400億元，是全國第一；桃園的育兒津貼也是全國第一，更是最早實施；這八年來，機捷通車了，未來還會有捷運綠線、棕線、中壢延伸線和鐵路地下化，這些都是中央與地方共同的努力。
「要繼續運轉桃園大進化，45天內就提出45項政見」，鄭運鵬說，截止目前為止他已經提出長者四季春、教育五條柱、育兒六利多、捷運再三線、捷運三隻箭和三搶攻計畫，這些政策結合為「456遮雨棚」和「333大運轉」，從年輕人、幼兒、老人、勞工都有照顧到，再加上捷運路網的建設計畫，希望大家支持他來接棒鄭文燦，他會努力將鄭文燦執政帶來的感動化為轉動，讓桃園的美好持續實現。
綠營人士指出，從鄭運鵬宣布參選至今大約一個半月，展現出強大的爆發力，陸戰、空戰齊發，讓綠營在桃園選情持續走高。
該人士指出，陸戰的部分，鄭文燦2任8年高執政滿意度，為鄭運鵬打下相當好的基礎，而這陣子綠營重量級人士接連替鄭運鵬站台，蔡英文到場的造勢，甚至吸引破萬名民眾入場，現場塑膠椅都已擺滿，有民眾索性就站在會場外聽完整場演講，都是鄭運鵬強攻陸戰的展現，另外，副總統賴清德、蘇貞昌等人也都到桃園，再再顯示民進黨對桃園的重視。
該人士也表示，空戰的部分更是鄭運鵬的長才，除了確診時舉辦線上記者會、開箱玩具以外，更透過來當分身拜票的黨公職，帶著他的人性立牌炒熱選戰氣氛，讓許多在地民眾笑稱「鄭運鵬大量發生中」；另外如「桃園觀光三倍速」、「捷運三支箭」、「長者四季春」等政見文宣，都用簡單朗朗上口的標語讓市民更有記憶點，彌補較晚起跑的差距。
黨政人士則表示，在這一個半月來，從近幾份民調就可以發現，就連偏藍機構所做的，鄭運鵬都領先國民黨對手，這正如同鄭運鵬講的，他並不是要拚逆轉，而是要持續拉大差距，力拚延續鄭文燦五星級施政，讓桃園的美好持續實現。