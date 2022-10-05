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柯文哲叫陳時中「去死吧」　陳時中辦公室：這才謀財害命

▲柯文哲要陳時中「去死」的言論一出，引發各界譁然。（圖／記者丁上程攝）
▲柯文哲要陳時中「去死」的言論一出，引發各界譁然。（圖／記者丁上程攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-05 08:53:57

民進黨台北市長參選人陳時中過去擔任防疫指揮官，近來被問到防疫期間自己的表現時，陳時中認為整體防疫成績85分、疫苗採購90分；不過，台北市長柯文哲並不認同，還怒嗆陳「去死吧」，引發譁然。陳時中發言人林楚茵今（5）日表示，柯文哲忘記北市府也有防疫責任，不但不幫忙，還利用特權施打疫苗、謀財害命，至今很多問題都交待不清，這樣的說法不只抹黑陳時中，也是抹煞全民的成果。

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▲林楚茵批評柯文哲遇到事情只會閃躲，副市長黃珊珊更將市府當作競選團隊，質疑這樣城市要怎麼進步。（圖／記者黃宣尹攝）
▲林楚茵痛斥，北市府不幫忙還只會利用特權施打疫苗、謀財害命，至今很多問題都交代不清。（圖／記者黃宣尹攝）
林楚茵說，台灣在陳時中的帶領下，防疫成績一直是名列前茅。陳時中有多認真、多辛苦，過去也曾擔任SARS期間防疫指揮官的陳建仁最知道。

林楚茵強調，當國際認為台灣防疫措施都做得很不錯，只有在野黨拚命唱衰台灣，用不正確的數據引起民眾恐慌、扯防疫後腿，柯文哲對於防疫的好成績罵出「去死吧」，根本就是忘記台北市府也是有防疫責任，北市府不幫忙還只會利用特權施打疫苗、謀財害命，至今很多問題都交代不清。 

林楚茵表示，防疫是全民共同努力的成果，柯文哲講「去死吧」，不只抹黑陳時中，也是抹煞全民的成果。她表示，陳時中在疫情期間扮演傑出指揮官的角色，未來當台北市長，陳時中一定也會是一位帶領台北更好的指揮官。

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