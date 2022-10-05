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批周玉蔻是「現行犯」　藍營青年要NCC速審造謠節目

▲國民黨議員參選人到NCC前靜坐、抗議。（圖／柳采葳提供）
▲國民黨議員參選人到NCC前靜坐、抗議。（圖／柳采葳提供）

記者余祥／台北報導

2022-10-05 10:27:49

鏡電視頻道議題以及資深媒體人周玉蔻對蔣萬安的政治攻擊，讓NCC備受抨擊，國民黨議員參選人楊植斗日前到NCC潑綠色油漆抗議獨立機關綠化，今(5)日國民黨台北市議員參選人柳采葳丶詹為元丶楊植斗到NCC前靜坐抗議，批評周玉蔻根本是犯罪「現行犯」，台灣民眾望之生厭，要求NCC速審周玉蔻案，並在2022大選前裁處造謠的政論節目。

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柳采葳批，周玉蔻過去在政論節目中的荒謬言論還歷歷在目，現在選舉在即，她對各別候選人的抹黑、污衊，尤其一手捏造候選人家族誹聞，並將無辜的民眾捲入其中，其手段之下作，已經令全台灣民眾望之生厭。

柳采葳表示，NCC卻持續裝聾作啞，每個禮拜三本該是NCC將裁處案排程、並開罰違法節目內容的日子，現在NCC既然消極執法、甘淪民進黨的爪牙，對周玉蔻的囂張惡劣言行坐視不顧，大家就要靜坐抗議，直到NCC，將周玉蔻的造謠案件排入議程為止。

詹為元表示，媒體或政論節目刻意的抹黑與栽贓，其實足以影響選舉結果，甚至凌遲與霸凌當事人，這根本就是犯罪的「現行犯」，應該立即制止與抓起來。

詹為元說，但我們看到NCC的委員們尸位素餐，面對去年12月中二選區的補選，卻遲至今天九月才裁罰，反應有如「雷龍」。且所謂的重罰，對電視台來說根本不痛不癢，隨便廣告收益就超過40萬元了，毫無嚇阻效用。因此，我們要求NCC對張淑娟案應該速審速決，對於足以影響選情的事件，應加速審查速度，還給當事人一個公道。

楊植斗認為，這場靜坐是「守護民主」的行動，去年NCC因為消極執法，放任政論節目造謠攻擊顏寬恒，最後顏寬恒以不到5%的差距惜敗，如果沒有人挺身而出，要求NCC重罰造謠的節目內容，中二補選的遺憾將再次上演。目前有些縣市的民調拉鋸，如桃園丶新竹丶雲林等等，輸贏可能就在5%以內，NCC放任造謠，就等於是「沒收比賽」，相信選民都不能接受。

楊植斗形容，周玉蔻抹黑張淑娟，就好比是「鄭捷殺人」，NCC在罪證完整，且周玉蔻親赴法院道歉的狀況下，應速審此案，不該用程序刻意拖延。這次的靜坐活動，希望NCC能出面承諾在選前妥善處理周玉蔻案，還給選民一場乾淨的選舉，若NCC沒有正面回應，將加大抗爭力道，組織群眾繼續守護民主。

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