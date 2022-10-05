本土疫情進入高峰！王必勝：0+7如期實施 2大原因曝光
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布，國內本土個案新增54874例，讓外界擔憂是否會影響到即將施行的「0+7」政策，指揮官王必勝稱會如期在下週四實施，並說明2大原因。
經持續監測國際及國內疫情，疫情正以穩定可控方向發展，指揮中心在評估國內防疫與醫療量能後，宣布10月13日0時(航班表定抵臺時間)起，入境人員免除居家檢疫，改須進行「7天自主防疫」，但今日本土確診數暴增，讓邊境解封一事引來擔憂，對此，王必勝說，目前看來是高原期波動，評估已到高峰，但也不排除有往上趨勢，至於0+7政策，基本上會如期在下週四實施，但也強調「國境解封不代表疫情結束」，呼籲民眾還是要遵守相關防疫規定，還沒打疫苗也盡快去接種，才不會擴大感染。
王必勝解釋，「0+7」還是會照時間實施，主要是沒有所謂新的變種病毒、具有威脅性的變種病毒，加上每天境外移入個案都少，不管是從傳染面向或是醫療資源應用上，境外移入都不會造成問題。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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