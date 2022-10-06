房市／新北捷運三鶯線題材發酵　鶯歌湧現推案潮

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張峰榮分析，新北捷運三鶯線不僅打通鶯歌交通動脈，加速往返北市通勤效率，更為地區發展捎來曙光。據新北市政府所提出「三鶯文創整合計畫」，除了在鶯歌興建「新北市美術館」外，還預計於 2030 年將鶯歌打造為「鶯歌藝術城」，鶯歌老城區街貌可望煥然一新，居住質感大幅提升，成為房市的重要支撐。
另據新北市城鄉局統計，2021年一年內，鶯歌危老重建核定件數為3件、土城5件，但同期五股、泰山等蛋白區只有1件，林口則掛蛋，顯示鶯歌危老重建已經「起風了」。
張峰榮解釋，以往危老重建多位於房價水準相對高的一線區域，但因捷運三鶯線與藝術城賦予鶯歌良好的遠景，房價從2020年的１字頭、2字頭，到今年已全面漲至3字頭了。受到房價墊高的影響，不僅建商推案意願踴躍，更驅動危老重建風大舉吹進鶯歌。
以三鶯線鶯桃福德站為例，周邊新建案單價約30-35萬元，中古屋房價約20-26萬元。由安信建經承作的危老自建個案-「鶯歌鶯桃路案」，佔地約620坪(分A、B區二階段開發興建)，原址為地主的家族祖產，在危老條例剛開始推行時，地主詢問多家銀行爭取融資，仍無法獲得滿意的條件，為爭取最優惠的融資利率，立即委託安信建經篩選洽談合作的融資銀行，並同步進行危老重建的申請。安信建經透過「全案管理」替客戶代建執行，歷經一年多良好互動，此案A區部份成功取得上海銀行融資額度，讓地主獲得100%重建資金，危老重建計劃核准後於2022年2月領取建照，並於2022年9月30日舉行開工動土儀式，預計二年後完工，計劃打造地上7層、地下2層的電梯華廈。
張峰榮進一步表示，隨著大台北捷運路網日益緜密，蛋白、蛋殼區房價將有落後補漲的空間，而相對低單價區房價上揚後，危老重建將遍地開花。大多數地主可能會苦等建商來談整合，但若地戶都有重建的共識，其實可以透過「全案管理」模式進行開發，對於想要實現「自地自建」的地主，也是一種可行的捷徑。
而所謂「全案管理」是為想要危老重建、自地自建的地主，擔任代建的執行者，控管整個建案的品質、成本與安全，安信提供選項及建議，而地主享有參與決策權，建案利潤也全數回饋給地主。全案管理的服務，提供一條龍統包整個建案，包含協助：「統籌資金」、「建築設計」、「營造興建」、「銷售計劃」及「物管售服」五大服務，一條龍作業，快速完成老屋改建，給予住戶安心的居住環境，以及帶動市容翻新。