次世代疫苗擴大施打！開放18歲以上民眾　北市6日起預約

中央流行疫情指揮中心今天宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納次世代雙價疫苗9月24日開打至今接種數不高，約有280萬劑可供施打，因此10月11日起接種對象開放擴大至18歲以上民眾。
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衛生局提醒，與前一劑接種間隔至少12週以上，曾確診者則須間隔3個月以上，由於預約系統不檢核接種資格，民眾登記前應自行確認，接種時攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡，由各合約院所確認接種劑別及間隔符合後再施打。
衛生局說明，現階段核准的莫德納次世代疫苗含原型株及Omicron BA.1變異株抗原，研究顯示對抗Omicron變異株有較佳的免疫反應，由於疫情仍屬高原期，加上邊境管制即將開放，為保障民眾健康，請符合資格民眾儘速接種，以降低感染後重症及死亡的風險。
衛生局指出，統計至昨天，北市共替2萬9510人接種莫德納次世代雙價疫苗，無法透過預約系統預約者可逕自至各大合約醫院開設的疫苗特別門診掛號，相關訊息可查閱台北市衛生局網頁「新冠肺炎（COVID-19）公費疫苗接種專區」。（編輯：李亨山）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。