《SPY×FAMILY間諜家家酒2》約兒深V高衩洋裝　網嗨正翻了

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延續Part 1最後的劇情，安妮亞成功在貴族學校獲得榮譽「星星」，父親洛伊德為了給予獎勵，決定送她寵物，未料在尋找寵物的過程中，洛伊德被組織召喚執行任務，安妮亞恰巧看見走在路上大白狗「龐德」，瞬間被吸引並跟上前去，卻也因此陷入未知的險境，獨自帶著安妮亞的媽媽約兒驚覺女兒失蹤，認定女兒被壞人誘拐，向來鎮定且殺人不眨眼的約兒瞬間慌張崩潰，她的表情也引起動畫迷討論，有人笑言：「是不輸給安妮亞的顏藝」、「反差感太萌了！」
隨著這一家三口距離感逐漸縮小、三人越來越有默契，劇情更加刺激逗趣；另外，Part 1預告佛傑一家即將出現新成員，軟萌大白狗「龐德」在全新第13集正式登場，該角找來擔任旁白的聲優松田健一郎為其配音，安妮亞還發現這隻大白狗和家人一樣擁有「特殊能力」，令人期待牠將為這個家庭帶來的變化。
《間諜家家酒》的熱潮在日本持續延燒，4日剛發售第10本漫畫單行本，最近在澀谷等東京人潮眾多的景點，都可以看到大型電子看板展示出「巨大安妮亞」，明年即將推出的音樂劇同時發表卡司，知名偶像團體「日向坂46」成員佐佐木美玲將飾演約兒，年僅22歲的她對此感到相當驚喜，有趣的是，她在小學時住過台灣一陣子，雖然坦言不會中文，但曾在節目用中文說：「加油，加油！」一度引起華語圈粉絲的討論。《間諜家家酒》在MyVideo熱播中。