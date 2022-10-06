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《SPY×FAMILY間諜家家酒2》約兒深V高衩洋裝　網嗨正翻了

▲《SPYxFAMILY間諜家家酒 Part 2》開播。（圖／翻攝SPYxFAMILY Twitter）
▲《SPYxFAMILY間諜家家酒 Part 2》開播。（圖／翻攝SPYxFAMILY Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-10-06 20:00:00

日本人氣動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒 Part 2》官方Twitter上週放上全新集數的主視覺圖，是三位主角洛伊德、安妮亞和約兒身穿正式禮服走在紅毯慶祝Part2上檔，粉絲們紛紛用劇中主角的口頭禪回覆貼文，其中好身材的約兒一席深V高衩白魚尾長洋裝、露出修長美腿，讓網友大讚：「約兒正翻了！」

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▲《SPYxFAMILY間諜家家酒 Part 2》主視覺圖，約兒一席深V高岔白魚尾長洋裝、露出修長白皙美腿。（圖／翻攝SPYxFAMILY Twitter）
▲《SPY×FAMILY間諜家家酒 Part 2》主視覺圖，約兒露出修長白皙美腿。（圖／翻攝SPYxFAMILY Twitter）
《間諜家家酒》至今已賣出2650萬本漫畫單行本，自改編為動畫後就備受矚目，其中具有讀心能力的小主人翁安妮亞，以各種超萌表情擄獲觀眾的心，被譽為日本動漫界「國民女兒」；飾演父母的洛伊德和約兒在劇中也各自展現鮮明的形象和深藏不露的間諜功力，日本電子書店「BookLive」針對用戶進行問卷調查，「2022年秋天影像化作品」中最受關注的第一名，正是《間諜家家酒》。

延續Part 1最後的劇情，安妮亞成功在貴族學校獲得榮譽「星星」，父親洛伊德為了給予獎勵，決定送她寵物，未料在尋找寵物的過程中，洛伊德被組織召喚執行任務，安妮亞恰巧看見走在路上大白狗「龐德」，瞬間被吸引並跟上前去，卻也因此陷入未知的險境，獨自帶著安妮亞的媽媽約兒驚覺女兒失蹤，認定女兒被壞人誘拐，向來鎮定且殺人不眨眼的約兒瞬間慌張崩潰，她的表情也引起動畫迷討論，有人笑言：「是不輸給安妮亞的顏藝」、「反差感太萌了！」

隨著這一家三口距離感逐漸縮小、三人越來越有默契，劇情更加刺激逗趣；另外，Part 1預告佛傑一家即將出現新成員，軟萌大白狗「龐德」在全新第13集正式登場，該角找來擔任旁白的聲優松田健一郎為其配音，安妮亞還發現這隻大白狗和家人一樣擁有「特殊能力」，令人期待牠將為這個家庭帶來的變化。

《間諜家家酒》的熱潮在日本持續延燒，4日剛發售第10本漫畫單行本，最近在澀谷等東京人潮眾多的景點，都可以看到大型電子看板展示出「巨大安妮亞」，明年即將推出的音樂劇同時發表卡司，知名偶像團體「日向坂46」成員佐佐木美玲將飾演約兒，年僅22歲的她對此感到相當驚喜，有趣的是，她在小學時住過台灣一陣子，雖然坦言不會中文，但曾在節目用中文說：「加油，加油！」一度引起華語圈粉絲的討論。《間諜家家酒》在MyVideo熱播中。

▲《SPYxFAMILY間諜家家酒 Part 2》安妮亞與大白狗「龐德」互動是一大看點。（圖／MyVideo）
▲《SPY×FAMILY間諜家家酒 Part 2》安妮亞與大白狗「龐德」互動是一大看點。（圖／MyVideo）

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