好市多只能刷國泰死當！結帳人潮塞爆：排到生鮮都退冰
國泰世華今（8）日稍早驚傳大當機，連帶影響好市多結帳作業，現場擁擠的畫面在臉書社團曝光，只見現場塞滿排隊結帳的人潮，有顧客無奈抱怨已排隊超過一小時，連購物車內的生鮮都開始退冰。據悉，稍早國泰信用卡消費已恢復正常，但網銀仍在搶修中。
根據網友於《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文驚呼「新莊Costco 目前信用卡連線故障，結帳人群排到冰箱那裡了，要使用現金結帳比較快。」，原來是國泰世華刷卡系統異常，導致好市多無法使用信用卡結帳，只見結帳區現場擠滿了等待結帳的顧客。
有不少顧客受到影響，無奈表示「排隊排到omg，然後終於回到家了，分裝牛小排發現有酸味，懷疑人生了我」、「排隊排一個小時，氣瘋欸」、「看成結帳人群排到冰箱裡了，嚇死」、「去好市多通常錢包裡的現金都不夠付購物車裡的商品」、「東西都退冰了」、「那晚上想去買生鮮食品的，要特別注意別拿到沒帶現金而放回原處的了」。
對此，國泰世華回應，今日因資訊大樓電力系統維護，導致官網、網銀（含App）、KOKO、ATM、信用卡刷卡交易等服務異常，強調目前全力搶修中，對於造成民眾的不便，深感抱歉。據悉，目前信用卡消費已恢復正常，但網銀仍在搶修中。