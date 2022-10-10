COLD STONE雙十節「第2杯10元」 31冰淇淋這招免費多1球
雙十國慶還有什麼優惠不能錯過？7-11內酷聖石店中店，每月10號都推出「COLD STONE第二杯10元」優惠，國慶日正是10/10當然要開吃囉！還可以吃到COLD STONE x Garena傳說對決聯名的萬聖節口味「燕尾服黑面俠」與「木瓜仙子」。31冰淇淋也展開一年一度「尋找31」的萬聖節優惠活動，只要出示任何有「3」和「1」的證件、照片甚至社群讚數等圖示，就能夠免費再多吃1球冰淇淋喔。
COLD STONE萬聖節攜手Garena傳說對決推出聯名口味，搞怪神秘極濃黑的「燕尾服黑面俠」，以活化萃取而成的竹炭粉結合適當比例的喜瑪拉雅山玫瑰鹽，打造鹹甜口味的冰淇淋再加入微苦微脆的黑巧克力餅乾，帥酷又好吃；另一款「木瓜仙子」則由木瓜牛奶冰淇淋，搭配黏綿軟Q小麻糬並佐上鮮乳煉乳，再襯上鹹甜奶油餅乾，就是具有豐富咬感、可以吃的「木瓜牛奶」。
適逢國慶日10/10，於COLD STONE酷聖石冰淇淋直營門市購買任中杯以上冰淇淋，可享同size冰淇淋「第二杯10元」優惠（脆餅、桶裝除外，價低者為加購品項）；而且7-11內酷聖石店中店同樣可享優惠喔。
31冰淇淋每年必玩的「尋找31」萬聖節優惠活動也開跑囉，即日起至10/31，只要出示任何有「3」和「1」的證件、照片甚至社群讚數等圖示，購買小雙球或迷你三球，就能夠免費再多吃1球冰淇淋喔。推薦萬聖節最應景口味，香甜南瓜搭配綿密香苦焦糖醬的「南瓜布丁」、期間限定加入快樂娃娃的「魔法棉花糖聖代」，還有僅供外帶的綜合組合甜點小怪獸版，超萌開吃。