慶祝國慶珍奶「買1送1」！爽喝9家手搖飲　今天先喝先贏

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翰林茶館將每年10月訂為「珍珠奶茶誕生月」，推出一系列回饋活動，10月每週六、日可享「國宴珍奶」第二杯半價。APP會員更享有加碼優惠，10/8～10/10「國宴珍奶」買一送一；10/22～10/25「國宴珍奶」第二杯36元等好康回饋。
五桐號：「仙草凍奶茶」買一送一
五桐號雙十限定，10/9～10/10 LINE好友獨享「仙草凍奶茶」買一送一，先加入五桐號官方LINE好友帳號，點選下方選單並領取專屬飲品兌換券，將手機提供給店員、由店員點選操作。提醒大家若自行點選為「已領取」狀態恕不補發，線上點餐、外送平台不適用該優惠。
清水茶香：「歐蕾系列」買一送一
清水茶香10/10～10/15完成指定任務可享優惠，10/10來店享「歐蕾系列」買一送一（每人限購2組）；10/11～10/20來店享「新品」第二杯5折。
星巴克：領券抽「全品項買一送ㄧ」
星巴克10/6～10/23連續20天推出「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」，完成數位體驗遊戲就可獲得優惠券，可享包括大杯以上「全品項買一送一」優惠（檔期新品除外），兌換期間為獲券日加2天，每天上午11點至晚上8點皆可使用，最後兌換至10/25。
可不可熟成紅茶：用LINE Pay領券現折15元
即日起至10/31，使用LINE錢包或LINE Pay APP開啟合作通路，搜尋「可不可熟成紅茶」後，點選下載「現折15元」優惠券並領取。於門市現場透過LINE Pay消費金額滿16元時可使用，（每帳號限領一次，優惠券數量有限領完為止）。
不要對我尖叫：「皇室伯爵茶、伯爵紅茶歐蕾」第二杯8折
不要對我尖叫10/10～10/31全台門市（含開幕店別），凡購買「皇室伯爵茶、伯爵紅茶歐蕾」同品項（不限冷熱、不限尺寸），享有第二杯8折優惠。
Mr.Wish：「芋泥QQ鮮奶」 foodpanda滿額8折
Mr.Wish鮮果茶玩家推出超暖心2.0「芋泥QQ鮮奶」，芋圓、地瓜圓雙色大升級，再結合綿密大甲芋泥與香濃牛奶。即日起至10/11國慶連假期間，於foodpanda外送平台點選任品項滿300元，會員即享最高8折優惠。Mr.Wish APP會員，10月每週三會員日即享「指定飲品第二杯7折」優惠。
迷客夏：Foodpanda新品75折優惠、抽「宏佳騰智慧電車 Ai-4 Ever 奶茶色」
迷客夏嚴選東方美人茶研製成「十穀美人抹茶系列」，推出「一抹青、白玉町」兩款新品，10/5～10/18，Foodpanda新品享8折優惠、會員則可享75折優惠；還有機會再抽「宏佳騰智慧電車 Ai-4 Ever 奶茶色」。
Mister Donut：指定飲品「珈琲或茶歐蕾系列」第二件5折
Mister Donut即日起至2023/1/2，購買指定飲品「珈琲或茶歐蕾系列」第二件5折優惠，且自帶飲料杯同樣可再享環保優惠5元，（7-ELEVEN 店中店、外送外賣及預訂服務不適用）。