國慶煙火看完故宮門票別丟！摩斯送蒟蒻 咖啡第2杯半價
今年雙十國慶煙火在嘉義故宮南院施放，看完國慶煙火故宮門票可別丟，摩斯漢堡一同歡慶雙十祭出好康優惠，即日起至10/16，凡憑10月份國立故宮博物院票根至摩斯漢堡高鐵嘉義店，可享「阿里山卓武精品咖啡」優惠；還有其他限店優惠，購買任一套餐即贈「蒟蒻乙杯」免費喝，或可加價10元升級為「抹茶紅豆米派」或小份「黃金夯地瓜」划算吃點心。
歡慶雙十國慶，摩斯漢堡攜手國立故宮博物院齊推優惠，即日起至10/16，只要憑10月份國立故宮博物院票根，至摩斯漢堡高鐵嘉義店消費，可享國慶三大獨家優惠，除了有「阿里山卓武精品咖啡第二杯半價優惠」，還有「阿里山卓武精品咖啡＋MOS巴斯克乳酪蛋糕」午茶組優惠價199元；以及優惠價160元的「阿里山卓武精品咖啡點心組」，不只可以喝到阿里山卓武精品咖啡乙杯，還能享有「抹茶紅豆米派」或小份「黃金夯地瓜」二擇一！
另外，為讓更多消費者能夠同享優惠，一樣即日起至10/16，摩斯漢堡還加碼祭出限店國慶優惠，凡消費者憑上述指定期間之國立故宮博物院票根至摩斯漢堡高鐵嘉義店、台北市的福林店、北安店、士林捷運店等店，購買任一套餐即贈「蒟蒻乙杯」免費喝，或可加價10元升級為「抹茶紅豆米派」或小份「黃金夯地瓜」划算吃點心。
摩斯漢堡來自嘉義在地知名卓武山莊園的「阿里山卓武精品咖啡」，嚴謹把關種植管理、採豆、炒豆等每道程序，並採厭氧水洗處理法，特別使用山泉水洗淨再乾燥5天，增添圓潤風味，入口啜飲得到明亮清爽柑橘與莓果酸甜的香氣，柔酸滋味夾帶洛神及茶香，趁期間限定優惠來嚐鮮吧。