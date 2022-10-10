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工作意外截肢想尋短　留意創傷壓力症候群

工作意外截肢想尋短　留意創傷壓力症候群
工作意外截肢想尋短　留意創傷壓力症候群

健康醫療網

2022-10-10 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】43歲彭小姐半年前工作中發生意外，送醫後接受截肢手術，並遺留關節活動障礙，遲遲無法回復工作，因此在家休養。在家休養的時候，一直不由自主回想到受傷的過程，晚上也會夢到相關的情境，並因此有失眠、容易驚醒、情緒低落、失去興趣等症狀，甚至有想要自殺的念頭，後來在社工轉介下，到職業醫學科門診就診，醫師詢問病史，並透過理學檢查評估病人肢體遺留的障礙後，將其再轉介至精神科門診，診斷為創傷後壓力症候群，並給予藥物治療。

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嚴重職災事件　出現身心疾病

新竹臺大分院環境及職業醫學部陳秉暉醫師說明，病人的身心症狀在職災後6個月內陸續出現，病程符合暴露在前、疾病在後之時序性，且過去並無其他相關身心疾病病史。經初步綜合判定，病人所罹患的創傷後壓力症候群與職災相關，職醫科醫療團隊除協助病人開立職業病評估報告書及診斷書，讓病人能向勞保局申請職業病相關的醫療與傷病給付，也協助病人向勞保局申請肢體障礙的失能給付。

職災有保險　尋求專業協助

陳秉暉醫師表示，許多勞工在職災發生後，會有較高的風險發生憂鬱症或創傷後壓力症候群，不只嚴重影響生活，也會讓復工的過程更加困難，甚至因此與雇主有勞資糾紛，但很多勞工並未即時就醫尋求協助，此時可以至職業醫學科門診就診，評估是否需轉介精神科確定診斷與接受治療，並由職業醫學科評估是否與職災相關，協助職災勞工申請相關給付。

勞工職業災害保險　受雇勞工均強制投保

2022年05月01日勞工職業災害保險正式上路後，受雇勞工均強制投保於勞工職業災害保險，不幸遭遇職業傷病，均可申請職災相關的醫療、傷病、失能與死亡給付，且新上路的勞工職業災害保險，包含醫療給付涵蓋全民健保自付差額特殊材料、傷病給付給予70%至100%投保薪資、失能年金新增嚴重失能與部分失能、年金給付改以投保薪資計算，相較過去都給予職災勞工更充足且優渥的保障。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55345

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