限今天！麥當勞8款「買1送1」 APP雞塊、大薯百刮百中
雙十國慶連假優惠吃不定，除了火鍋燒肉吃到飽，珍奶「買一送一」等手搖飲優惠，還有速食控不可錯過的8大炸雞優惠總整理，今（10）日國慶日一日限定，麥當勞APP祭出大薯、勁辣雞腿堡、4塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、OREO冰炫風等8款人氣商品「買1送1」優惠券，而且中獎率是百刮百中，把握時間開刮啦。
麥當勞為慶祝雙十國慶，APP推出10/10當天一日限定100%買1送1優惠抽獎活動，包括大薯、4塊麥克鷄塊、勁辣雞腿堡、豬肉滿福堡、OREO冰炫風、現烤貝果等「8款人氣商品買1送1」，只要登入麥當勞APP，點選專屬任務「雙食慶雙十」，閉著眼睛都能抽中買1送1券，中獎率百刮百中。
會員在今日期限內，只要打開麥當勞APP，花費10積分即可參加「百刮百中 買一送一」刮刮樂，每帳號一天最多可參加1次，完成任務後即可獲得獎項，該獎品將存入會員帳戶中。已有不少網友秀出抽中最受大家歡迎的勁辣雞腿堡、大薯、OREO冰炫風等「買一送一」優惠券，趕快試試自己的手氣吧，（提醒大家優惠券有限制兌換時間，記得把握時間開吃喔）。
另外，肯德基3大明星套餐下殺6折起連假優惠也只到今天，包括「青花椒雙拼歡聚餐」、「柚香柚甜雙拼歡聚餐」、「咔啦連假歡聚餐」，每套都是現省超過200元的優惠價格，使用預訂快取還能再享「一塊咔啦脆雞」或「四塊上校雞塊」加1元多1件。