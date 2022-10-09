炸雞控國慶吃起來！8家速食優惠總整理　麥當勞8款買1送1

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拿坡里炸雞專賣店限定超狂優惠，即日起至10/31祭出「買1送10」活動！買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」，過癮價只要349元（原價650元），除了整桶都是炸雞腿排、再狂送雞翅小山，一次入手現省301元，還可以一直吃到10月底。提醒大家優惠只在拿坡里炸雞專賣店限定開賣，建議避免排隊太久，可以先電話預訂，或以線上預訂並完成付款，再到店取餐還更省時喔。
麥當勞：「8款買1送1」大薯、4塊麥克鷄塊、勁辣雞腿堡通通有
麥當勞慶祝雙十國慶，APP推出10/10當天一日限定100%買1送1優惠抽獎活動，包括大薯、4塊麥克鷄塊、勁辣雞腿堡、豬肉滿福堡、OREO冰炫風等「8款人氣商品買1送1」，只要登入麥當勞APP，點選專屬任務「雙食慶雙十」，閉著眼睛都能抽中買1送1券。
肯德基：3大明星套餐下殺6折起、炸雞或4塊上校雞塊「加1元多1件」
肯德基即日起至10/10(一)，限時3天推出「連假歡聚好時雞」超澎湃優惠，而且都適用外送滿額350元的免運服務，使用預訂快取還能再享「一塊咔啦脆雞」或「四塊上校雞塊」通通加1元多1件。
「青花椒雙拼歡聚餐」優惠價499元：青花椒香麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋4塊上校雞塊 x 1＋香酥脆薯(中) x 2＋原味蛋撻禮盒 x 1（原價752元，現省253元）；「柚香柚甜雙拼歡聚餐」優惠價469元：柚香柚甜咔啦脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋香酥脆薯(中) x 1＋雙色轉轉QQ球 x 1＋原味蛋撻禮盒 x 1（原價722元，現省253元）；「咔啦連假歡聚餐」優惠價429元：咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶) x 1（原價652元，現省223元）。
漢堡王：7組「買1送1」、「10雞塊＋大薯」優惠價99元
漢堡王10月霸王省祭出7組「買1送1」好康，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、薯條或辣薯球等人氣美味通通最低5折就能吃到。還有百元有找的超值選優惠，大洋蔥圈、勁濃起士薯都是39元；「10雞塊＋大薯」或「10雞塊＋中薯球」都只要優惠價99元。
頂呱呱：「馬殺雞小雞腿6支＋經典泡菜」優惠價139元
頂呱呱也推出國慶限定「雙食慶典馬殺雞」，即日起至10/10全台頂呱呱門市，「馬殺雞小雞腿6支＋經典泡菜」優惠價139元，小雞腿還可選擇原味或檸檬口味；再搭配加價購優惠，35元飲品加購價25元、 地瓜薯條加購價35元、呱呱包加購價45元，涮嘴又能吃飽。提醒大家「雙食慶典馬殺雞」限門市現場購買，不適用APP及電話預約點餐；加購上限任選10組。
21世紀風味館：「青花椒麻炸烤分享餐」優惠價免費送「字母薯餅」
21世紀風味館適逢萬聖節推出台式五香風味「21鹽酥雞」，與青花椒麻烤半雞及青花椒麻炸雞組成「青花椒麻炸烤分享餐」，搭配經典21黃金脆薯、蜂蜜綠茶，優惠價只要510元（原價599元）。10/5～10/31至21世紀全台門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」，免費贈送萬聖節期間限定「字母薯餅」乙份；而且foodomo美食外送平台同享優惠。
繼光香香雞：蒜脆杏鮑菇「買1送1」、「6塊咖哩炸雞桶」優惠價329元
繼光香香雞慶祝雙十國慶，10/8(六)～10/10(一)「蒜脆杏鮑菇買1送1」，香繼光會員購買人氣炸物「蒜脆杏鮑菇」即贈「蒜脆杏鮑菇」電子兌換券乙張（價值65元，10/13～10/31可供兌換）；活動期間限時3天「6塊咖哩炸雞桶」電話預訂則享有優惠價329元。
bb.q CHICKEN：免費送「安妞薯球＋可樂」
bb.q CHICKEN韓式炸雞9/29～10/31推出「10月壽星」優惠，凡10月壽星到店消費免費贈可樂1罐；10/10壽星，則可享用市值118元的「安妞薯球＋可樂」一份，（需出示身分證／健保卡等證件，每人每次限換一組）。