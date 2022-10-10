羅東博愛聯手林口長庚　打造心臟疾病照護網

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臨床上，常見的心臟疾病包含：先天性心臟病、高血壓性心臟病、冠狀動脈心臟病（狹心症及心肌梗塞）、瓣膜性心臟病、心律不整與心臟衰竭等，一旦出現異常、延怠治療時機，就可能影響全身上下的血液運輸功能，輕則影響生活品質，重則甚至危及生命安全。
其中瓣膜性心臟病因人口老化瓣膜退化有愈來愈多的趨勢，65歲以上長者是高危險群，但研究統計卻發現仍有相當大比例的病人因忽略未被診斷出，進而導致治療延宕症狀加劇；心房顫動也有類似情況，容易被病人忽略症狀而疏於就醫，但卻因此陷於中風的高風險危機中而不自知。
醫療資源共享 造福病患健康
主動脈狹窄或心房顫動，因為初期症狀不明顯，如果要早期發現、早期治療，除了民眾有病識感之外，篩檢醫師的敏銳警覺也很重要，因此，林口長庚心臟內科巫龍昇醫師與羅東博愛醫院心臟血管內科蕭如豐醫師即針對瓣膜性心臟病，心臟衰竭及主動脈狹窄的「心音聽診」、「心臟超音波檢查」分享觀點。
兩院合作無間，已穩定建立起東北部完整的醫療網絡，同時樂見羅東博愛醫院成功建立此一全新的上下游整合服務平台，為結合「全人醫療」、「上下轉診」及「居家區域照顧」的理想範例。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55349
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