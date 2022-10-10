B群可以睡前吃？營養師曝「正確攝取法」：8種功效大不同

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接著，高敏敏指出，維生素B3又稱菸鹼酸，主要作用就是提供細胞正常運作的能量，是啟動全身50多處不同代謝路徑所需「輔酶」的合成原料，缺乏時就有可能引發憂鬱、焦慮、躁鬱、知覺失調症等問題，推薦食物有：動物肝臟、雞肉、酵母、胚芽等。維生素B5又稱泛醇，協助蛋白質的能量生成與利用，並幫助合成抗體、膽固醇與製造賀爾蒙、舒緩壓力，增加高密度脂蛋白的形成，推薦食物有：綠色蔬菜、玉米 、豌豆、小麥、酵母、蘑菇。
除此之外，高敏敏表示，維生素B6又稱吡哆素，維生素B6和人體內多種神經傳遞物質有關，在所有的維生素中與憂鬱成因和治療的關係最大，因為它會去影響控制憂鬱與焦慮的腦中神經傳導物質，同時維生素B6又是維持皮膚美麗的必需維生素，可以幫助健身及改善過敏亦能緩和孕吐或經前不適，推薦食物有：蒜頭、鮭魚、秋刀魚、糙米、納豆等。維生素B7又稱生物素，能對抗老化，預防白髮與掉髮問題，也可以協助醣類、蛋白質 、脂肪產製能量，對生長有重大影響，推薦食物有：堅果、黑芝麻、糙米、小麥胚芽等。
最後，高敏敏透露，維生素B9又稱葉酸，是懷孕必吃的營養，協助新細胞製造，維持胎兒神經管健康，推薦食物有：花椰菜、紅蘿蔔、柑橘類、香蕉等。維生素B12又稱造血鈷胺素，有造血功能，協助紅血球發育成熟，修復受損神經，如果缺乏會倦怠、注意力不集中、惡性貧血，推薦食物有：肉類、牡蠣、蛤蜊、蛋黃。
高敏敏直言，維生素是身體不可或缺的營養素，更是維持生命的重要養分，而在人體內大多無法自行製造或合成，必須依靠食物來取得，所以記得飲食要均衡，並搭配運動＋早睡早起，才會擁有健康的體質！（編輯：賴禹妡）
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