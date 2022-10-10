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B群可以睡前吃？營養師曝「正確攝取法」：8種功效大不同

▲不少人會為了提神而吃B群。（示意圖／取自photo AC）
▲不少人會為了提神而吃B群。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-10-10 17:28:26

不少人會為了提神而吃B群，但其實不只提神，不同種類的B群還有許多其他功效，甚至還能睡前吃，對此，美女營養師高敏敏就透露正確的B群攝取方法，並附上功效表，讓大家可以在攝取營養的同時，也更瞭解其中成分。 

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高敏敏一一介紹，維生素B1又稱精神性維生素，能維持神經正常，避免憂鬱、焦慮，幫助提升活力，也能促進碳水化合物代謝、消除疲勞，並有助於控制體重，推薦食物有糙米、麥片、豆製品、瘦肉＋洋蔥、蒜頭、韭菜等。維生素B2又稱能量代謝維生素，幫助延緩老化、協助代謝鐵質，也能協助醣類、蛋白質、脂肪的氧化分解，對於皮膚、粘膜、毛髮健康很重要，能改善痘痘、破嘴等肌膚問題，但如果長期缺乏就容易出現認知功能下降、憂鬱等症狀，推薦食物有：鯖魚、沙丁魚等。 

▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
接著，高敏敏指出，維生素B3又稱菸鹼酸，主要作用就是提供細胞正常運作的能量，是啟動全身50多處不同代謝路徑所需「輔酶」的合成原料，缺乏時就有可能引發憂鬱、焦慮、躁鬱、知覺失調症等問題，推薦食物有：動物肝臟、雞肉、酵母、胚芽等。維生素B5又稱泛醇，協助蛋白質的能量生成與利用，並幫助合成抗體、膽固醇與製造賀爾蒙、舒緩壓力，增加高密度脂蛋白的形成，推薦食物有：綠色蔬菜、玉米 、豌豆、小麥、酵母、蘑菇。 

▲（圖／高敏敏授權提供）
▲高敏敏表示，不同種類的B群還有許多其他功效。（圖／高敏敏授權提供）
除此之外，高敏敏表示，維生素B6又稱吡哆素，維生素B6和人體內多種神經傳遞物質有關，在所有的維生素中與憂鬱成因和治療的關係最大，因為它會去影響控制憂鬱與焦慮的腦中神經傳導物質，同時維生素B6又是維持皮膚美麗的必需維生素，可以幫助健身及改善過敏亦能緩和孕吐或經前不適，推薦食物有：蒜頭、鮭魚、秋刀魚、糙米、納豆等。維生素B7又稱生物素，能對抗老化，預防白髮與掉髮問題，也可以協助醣類、蛋白質 、脂肪產製能量，對生長有重大影響，推薦食物有：堅果、黑芝麻、糙米、小麥胚芽等。 

最後，高敏敏透露，維生素B9又稱葉酸，是懷孕必吃的營養，協助新細胞製造，維持胎兒神經管健康，推薦食物有：花椰菜、紅蘿蔔、柑橘類、香蕉等。維生素B12又稱造血鈷胺素，有造血功能，協助紅血球發育成熟，修復受損神經，如果缺乏會倦怠、注意力不集中、惡性貧血，推薦食物有：肉類、牡蠣、蛤蜊、蛋黃。 

高敏敏直言，維生素是身體不可或缺的營養素，更是維持生命的重要養分，而在人體內大多無法自行製造或合成，必須依靠食物來取得，所以記得飲食要均衡，並搭配運動＋早睡早起，才會擁有健康的體質！（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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