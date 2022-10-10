嘉義縣成「農工大縣」　翁章梁：爸爸如果還在一定很高興

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翁章梁表示，父親多次罵他「不好好念書，跟人家搞哪些幹嘛？」，但他也語帶感性表示，「我爸爸如果還在世，看到現在的嘉義縣，一定很高興」，黃彩玲則說，「因為你用另一種方式，為嘉義種下希望的田」。
曾任農委會副主委，並在嘉義縣府待過十幾年的翁章梁，4年前選上縣長後，成功把嘉義翻轉成「農工大縣」，他說，現有愈來愈多青壯農民回「嘉」，青農學會成員從2015年的98人，到2022年已有1630人，現在觀光客到嘉義山區，可以看見不少創意店家和年輕旅遊工作者，一代接著一代，和地方產生關係之後，便在這座城市生活下來。
翁章梁舉例，這次帶到《一碗麵》的食材全自「嘉義優鮮」，這是他為提升農民社會地位與消費者食安的自創品牌，盼透過「品牌化」為嘉義農產品開拓通路。他自豪地說，現在透過電視、網路、超市、高速公路休息站等都買得到「嘉義優先」的產品，港澳、新加坡下訂3天就能收到。翁章梁很有信心，陸續興建的嘉義科學園區、馬稠後工業區、民雄航太園區、亞洲無人機產業研發基地等，能吸引愈來愈多人才回「嘉」。
而正當翁章梁滔滔不絕時，黃彩玲話鋒一轉問，過去因參與學運被稱「街頭小霸王」、「最接地氣的麥克風手」的翁章梁，為何現在變得很低調？翁說，因為市政工作是很扎實的工作，就跟開新車一樣，熟悉車的性能、穩定操作一陣子，油門才會催下去，用這套「開車哲學」來治理城市，一步一腳印、能量持續累積，便會在最佳時刻表現出來。
此外，翁章梁也自曝，小時候很怕貓，因為聽過不少「貓與死亡」的鄉野奇談，但因為太太是「貓奴」，讓他也愛屋及烏，逐漸被貓咪的可愛、搞笑魅力馴服，至今養了2隻貓、1隻柯基犬「奶茶」，下班有空就會幫貓鏟屎，或帶狗去故宮南院散步，是個不折不扣的「貓狗奴」。