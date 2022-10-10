隔18年！國慶焰火返嘉義　蔡英文：甘蔗田已成故宮南院

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蔡英文指出，今年10月，看到「國際農業機械展」，讓更多人看見政府推動智慧化農業機械的成果。2天前，她來參加兩年一度的全民運動會開幕式，舉辦得非常精彩，尤其是鄒族朋友領唱國歌的時候，真的動人心弦。全國的運動選手也都到這裡同台競技，整個嘉義縣非常熱鬧，相信今天是一個更熱鬧的活動。
蔡英文提到，今年是睽違18年，國慶焰火再度來到嘉義縣舉辦。這次選在嘉義縣，也是要邀請大家一起來見證嘉義縣的快速進步及改變。
蔡英文說，當年施放國慶焰火的甘蔗田，現在已經成為世界級的故宮南院。這幾年來，經過翁章梁和大家的共同努力，嘉義縣已經從原本的農業縣，升級為農工大縣。
蔡英文指出，透過中央跟地方共同努力，行政院已經宣布在台糖太保農場設立88公頃的科學園區，打造智慧農業、智慧載具，以及精準健康等三大產業聚落；今年8月也在嘉義縣成立「亞洲無人機 AI創新應用研發中心」。嘉義有這麼好的條件，大家也寄予厚望，希望從研發、製造到測試，都可以在嘉義縣進行。
蔡英文提到，今年的國慶焰火也融入了嘉義縣未來發展的重點特色無人機，搭配湖面上50人的交響樂團，以及水舞光雕，為大家呈現出視覺及聽覺的多重饗宴，相信今天晚上的國慶焰火一定是精彩可期。
蔡英文說，10月13號，台灣就要開放國門。未來會有更多的國際朋友來到臺灣，也會加速台灣和國際的往來交流。她要請所有的國人同胞一起做好準備，一起來拚經濟、拚未來。