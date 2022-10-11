流感疫苗開打！出現「這個症狀」先暫緩施打！

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兩款疫苗可以同時施打，也就是說同一天接種是沒有問題的。如果擔心單一疫苗造成的副作用會交互影響的話，吳其穎醫師建議可以間隔一週再進行施打。已經確診過新冠的人也不用擔心，因為流感疫苗是針對不同的病毒，所以並不會互相影響。
哪些人不適合施打流感疫苗，會有什麼副作用嗎？
流感疫苗是歷史悠久，安全性相當高的疫苗。常見的副作用為接種部位的痠痛，少數人會輕微發燒。若之前曾對流感疫苗產生嚴重過敏反應，則不建議施打相同技術生產的流感疫苗。
有感冒症狀的人，是否可以施打疫苗？
如果感冒合併發燒的情形，不建議進行施打，可以待退燒後再進行接種，這樣較不會對身體造成負擔。
今年流感需要注意什麼？
許多學者擔心今年會有「免疫負債」的問題。過去兩年因為台灣防疫做得徹底，因此流感並沒有造成大流行。然而吳其穎醫師提醒，今年在大多數人沒有暴露過流感病毒的情況下，再加上解封，伴隨而來的可能是流感病毒的大爆發，因此民眾要特別注意，盡早接種流感疫苗。
第一階段接種 10/1開始施打
開放以下族群接種：
- 6個月內嬰兒的父母
- 滿6個月以上至國小入學前幼兒
- 孕婦
- 65歲以上長者
- 醫護人員
開放50~64歲無高風險慢性病之成人接種。
公費流感疫苗預約
民眾可以先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55386
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