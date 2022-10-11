4旬男確診肺癌三期　搭「這1治療」半年後恢復正常上班

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目前肺癌進展分為四期，進展到第三期基本已是「中後期」，而非小細胞肺癌是最常見的肺癌種類，占全台肺癌總比例約85%，王喬弘醫師表示，第三期分為3A、3B、3C三階段，3A或少部分3B還有機會開刀，3C是絕對無法開刀，因為此時癌細胞可能已經侵犯到對側周邊淋巴結，或腫瘤太大，無法以手術清除。
就臨床而言，通常確診第三期的患者不能開刀的機率很高。雖無法手術，然而接受放射線治療加上化學治療，當大部分腫瘤消失後，再搭配免疫療法進行鞏固性治療，延長存活率，可增加根治肺癌的可能性，這也是國際間一致建議的「標準治療方式」之一。王喬弘醫師補充，大部分患者化放療後沒有接受免疫療法，大約會於半年至一年內復發，臨床上已有患者使用化放療搭配免疫療法，至今已存活超過5-10年未復發，然而，有的患者因體能狀況不佳，無法承受放療及化療，但若基因檢測發現有惡性基因突變，可以使用標靶藥物，但一切治療仍須依照患者臨床狀況及指引執行。
免疫治療產生的副作用比化療低 大部分皆可控制
免疫療法目的是，讓體內的淋巴球T細胞（免疫細胞），可以辨識並殺死癌細胞。王喬弘醫師表示，科學家發現，癌細胞有著躲避被身體免疫系統認出的能力，這是因為癌細胞表面長出一些特定的接受器「PD-L1」，混淆了免疫細胞的視聽，失去辨識功能，而免疫治療就是破解癌細胞躲藏的方式，讓免疫系統辨認、攻擊、並殺死癌細胞。
王喬弘醫師表示，整體而言，免疫治療的副作用比化療更輕，化療會出現的常見副作用，如血球下降、掉髮等，在免疫療法上不太出現，不過免疫療法也有其特殊的副作用，乃因刺激Ｔ細胞重新辨認癌細胞、更加活化，因此也可能會攻擊其他正常的器官組織，引起發炎反應，例如：內分泌系統中的腦垂腺、甲狀腺、腎上腺，或是皮膚，因此會出現疲憊、咳嗽、皮疹、皮炎、噁心、腹瀉、食慾下降、便秘感，有的會出現肌肉和骨頭疼痛，「不過這些副作用出現的比例不太高，大部分都是可以被控制的。」
王喬弘醫師指出，有些罹患第三期非小細胞肺癌的患者，會擔心化放療的副作用而遲遲不敢踏出去，鼓勵患者「找到專業醫師」，醫師們通常都能針對療程中的副作用進行治療，度過化放療期間的不適感，找到最適治療方式，也有根治的希望，因此千萬別因絕望而放棄治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55356
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