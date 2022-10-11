「1情況」青少年較易憂鬱、孤單　研究：親密家庭關係助減壓

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董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，於2021年9月-11月以全台國高中職生為對象進行的「人際關係、壓力及憂鬱情緒現況」的調查，有效問卷2,607份，結果發現，有15.4%的青少年常感受到壓力，影響自身的生活；有41.2%的青少年每天感到壓力大的時間超過1小時；8.1%常覺得自己很孤單。
進一步分析發現，受訪者對於人際關係感到「不滿意」者，近半年常感受到壓力而影響自身生活者，佔36.2%、「覺得自己很孤單」者佔37.3%，以及最近一週情緒感到「有明顯憂鬱情緒，須主動尋求專業協助」者佔30.2%，均明顯高於對人際關係感到非常滿意者。
與父母親或主要照顧者關係越親密 快樂程度越高
從研究中也發現，青少年與父母親或主要照顧者關係越親密，快樂程度越高（58.4%），壓力越低（13.4%）與孤單程度越低（5.9%）。葉雅馨主任提醒，父母應好好檢視與孩子的關係，成為青少年信賴的對象，鼓勵青少年善用專業資源與開口求助，例如透過基金會的「心情頻道聊天室」線上諮詢平台，就是個提供孩子表達想法，勇於發言的好資源。
做情緒檢測 提升心理健康
每年的十月份第二個星期六為台灣憂鬱症篩檢日，董氏基金會推出系列社群活動及全新改版的「華文心理健康網」，提供篩檢工具、心理健康促進教材及線上諮詢等服務，提醒師長、青少年做憂鬱情緒篩檢，檢視自己的情緒狀態、壓力與促進心理健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55350
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