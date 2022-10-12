「讓愛更好計畫」 陪伴 HIV 團體持續茁壯

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根據疾管署於2020年所公佈的數據顯示，台灣感染者知道自己感染比率達90%、感染者服藥比例達93%、服藥者病毒量測不到比率達95%；與2020年的全球平均值「84-87-90」相比，台灣的表現顯示各界多年來在篩檢、藥物控制上的努力成果。
但在台灣愛滋病學會及台灣愛滋病護理學會於同年提出的「愛滋認知網路調查」結果卻顯示，有多達5成民眾對於HIV仍存有負面印象，有4成民眾對感染者與感染途徑有錯誤的認知或負面想法，顯見社會大眾對於HIV的歧視與污名仍然存在。同時，依據同年由社團法人台灣露徳協會、社團法人臺灣感染誌協會與 GSK 台灣共同發起的「愛滋認知與焦慮程度大調查」顯示，約有半數民眾（48.2%）不了解「U=U」。（即Undetectable = Untransmittable；測不到病毒，等於不具傳染力。）但在經解釋何謂「U=U」後，有4成5的民眾對於感染者的態度轉變為比較不會恐懼。兩項調查皆顯示社會大眾對於HIV議題的認知仍有進步空間，而透過加強疾病教育，則有助於消除社會上對於感染者的偏見與歧視。除了台灣民眾對於HIV議題的認知外，提升感染者的生活品質，妥善規劃未來老年長照問題，皆是目前台灣仍未完善之處。
為持續支持HIV感染者權益，GSK 台灣在2022年成立「讓愛更好計畫」。「讓愛更好計畫」是一個以「計畫支持」為出發點的平台，每年都會由來自不同領域的HIV專家、感染者權益組織以及學者共同評選，最後選出最符合感染者社群、健康以及未來需求的計劃，給予實質上的幫助。2022年「讓愛更好計畫」平台共選出了五項不同的計畫案，從HIV的疾病防治、偏遠地區的篩檢到外籍感染者的需求等，「讓愛更好計畫」希望能陪伴這些計畫成長茁壯，讓台灣成為一個零感染、零歧視、感染者高生活品質，領先亞太地區的國家：
愛滋感染者權益促進會 「無疆之境：跨越國界的愛滋支援與倡議推廣」
整理撰寫與外籍感染者權益相關的常見問題集（FAQ），讓來臺外籍感染者能獲得所需資訊，並製作食品藥物管理署「自用藥品進口申請」多語教學影片，確保外籍感染者能合法獲取藥物，保障其接受治療的權利。也更新彙整感染者旅外各國資訊文章並於網站發布，確保HIV感染者無論身處何地，皆能維持穩定服藥、抑制病毒、預防HIV傳播，且維持生活品質。
台灣關愛基金會「愛有所屬、老有所終，HIV照顧影片拍攝計畫」
當感染者面臨長照需求，常常遍尋機構但不得其門而入；希望籍由影片，向社會傳達HIV感染者對於長照的需求。期待不久的將來，所有感染者皆愛有所屬，老有所終。
紅絲帶基金會「Know Your Status」
以疾病防治為設計架構。包括初級預防，以627全民HIV篩檢日對民眾進行HIV衛教宣導；次級預防，推動早期篩檢早期治療的理念以及正確HIV防治預防觀念的建立，達到並提升三大指標 （95%-95%-95%）的目標；三級預防，則針對篩檢陽性個案，協助轉介就醫，達到維持健康的目標。
台灣露德協會/帕斯提聯盟「台灣感染者生活處境與行動白皮書/帕斯堤聯盟2022年薪傳營」
彙整我們所看到不同族群HIV感染者的需要，並在其他工作者及社群夥伴的建議下，共同擬定未來HIV權益機構可以持續為社群提供哪些服務。「聽見：愛(I)的聲音」，設計兩天一夜的課程，活動可分三大部分：熟齡想像工作坊、故事轉譯 :《島嶼酒吧》展演、與愛共存暢聊室。透過每一種互動性、交流性高的活動進行，聽見每一位感染者的想法。
愛之希望協會「讓愛更好-讓愛無懼」
計劃包含三大部份：「嘻嘞！ HERO讚起來！」頻道計劃、「國境之南」偏遠地區計劃及「愛無懼—跨海行動」外島計劃。「國境之南」與「愛無懼—跨海行動」屬於偏遠地區與外島地區的HIV宣導與定期篩檢活動，而「嘻嘞！HERO讚起來！」則是以幽默詼諧的YouTube頻道，宣導HIV相關衛教知識。
台灣疾管署自2022年起推動「2030年消除HIV第一期計畫」，全面推動各項HIV防治與消除歧視工作。「讓愛更好計畫」期望能與疾管署及台灣的HIV社群團體一起，建立友善、包容、零歧視的環境，提升感染者的生活品質，並重視長期、持續的健康照護需求，減少感染者面臨的困境，促進健康平權，朝2030年消除HIV的目標前進。
NP-TW-HVU-PRSR-220001 Date of prep: 2022 August
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55405
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