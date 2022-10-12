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輕忽乾癬性關節炎　健身教練差點丟了工作

輕忽乾癬性關節炎　健身教練差點丟了工作
輕忽乾癬性關節炎　健身教練差點丟了工作

健康醫療網

2022-10-12 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名今年43歲的阿榮（化名）從事健身教練，六年前陸續出現皮膚乾癬脫屑症狀，起初以為是一般皮膚發炎，就到藥局買塗抹藥膏，後來手部關節開始出現腫痛現象，甚至連指導學員基本抓握動作都無法示範，甚至腳部肌腱關節處也出現腫痛，嚴重影響工作與生活品質，經輾轉到風濕免疫科就醫，在醫師詳細問診檢查及診斷後，確診罹患了「乾癬性關節炎」。

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收治個案的新北市立土城醫院風濕過敏免疫科蔡秉翰主任表示，初期使用消炎止痛藥與疾病修飾抗風濕藥物，但治療效果不盡理想，最後申請健保生物製劑治療，病情大幅改善，讓阿榮重返自信，再也不用刻意遮掩皮膚，也回歸正常教練生活。

只是皮膚病？　乾癬症狀不可輕忽

蔡秉翰醫師說明， 高達八成的患者會先有皮膚乾癬症狀，進而發展成乾癬性關節炎，好發位置在遠端指關節且非對稱性，或同隻手指關節處同時發炎，與類風濕性關節炎好發於對稱性關節不同。另外，乾癬性關節炎的相關病症還包括手指與腳趾腫得像香腸，腳跟阿基里斯腱、屁股兩側的薦腸關節產生腫痛現象。

蔡秉翰醫師強調，乾癬性關節炎為全身性的自體免疫疾病，好發在30至50歲的族群，如家中有乾癬病史更是高危險族群。臨床顯示，患者容易因乾癬紅腫脫屑症狀喪失社交信心，半夜也常因疼痛產生睡眠障礙，進而導致焦慮及憂鬱的身心疾患，需要格外留意。

治療策略多元且成效佳　生物製劑阻斷發炎因子

乾癬性關節炎分為皮膚與關節兩個面向的疾病，傳統治療會先使用外用藥膏擦拭、照光、口服止痛消炎藥與疾病修飾抗風濕病藥物（DMARDs）一同醫治，蔡秉翰醫師表示，倘若傳統治療持續半年成效不佳，就會進一步評估申請健保生物製劑來治療。

生物製劑是近十年來醫界較新的治療利器，利用單株抗體直接抑制發炎物質，如巡弋導彈精準截斷發炎訊號，阻斷下游發炎反應。蔡秉翰醫師說明，生物製劑為針劑劑型，在乾癬或關節炎上同時有治療效果，隨著近年研究不斷鑽研，出現更多不同機轉的生物製劑，精準控制病情穩定度，並提高治療效果。

患者應調整生活習慣　避免免疫系統異常活化

蔡秉翰醫師提醒，患者平常皮膚防曬與保濕工作要做好，同時要有足夠的睡眠才能避免免疫系統不正常活化；當關節發炎症狀趨於穩定後，應培養適當運動，保持關節活動度與柔軟度，加強肌肉力量，另外也要保持樂觀心態，定期回診，才能維持良好生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55401

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