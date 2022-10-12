防失智、防腦霧怎麼吃？營養師推麥得飲食，紅肉真的別吃太多！

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防失智、防腦霧怎麼吃？麥得飲食10要5不輕鬆吃！
劉怡里營養師指出，麥得飲食是地中海飲食和得舒飲食的強化版，這兩種飲食本就都對腦部等各器官、血管有相當的助益，麥得飲食則更以防範失智症為主軸作設計，是被公認可改善認知功能、延緩最常見的失智症型態－阿茲海默症的飲食方式。
營養師表示，麥得飲食設計上雖建議10種食材，看似有些難以入門，但其實仔細看都相當輕鬆就能達標，若能以這樣的飲食模式成為日常習慣，對腦部相當有幫助。
在主食方面，建議以全穀類為主，可為燕麥、黎麥、糙米等。蔬菜類則鼓勵多吃深綠色蔬菜，可為地瓜葉、青江菜、花椰菜。不過也得營養均衡，其他蔬菜也得吃，可多吃顏色較深的彩椒、胡蘿蔔、番茄等。蛋白質可從豆漿、豆腐等豆類攝取，肉類則建議以白肉為主，可吃鮭魚、沙丁魚、鯖魚等魚肉，或是雞、鴨、鵝等家禽類。
至於油脂方面，平時可多以核桃、杏仁等堅果攝取，料理用油則建議用冷壓橄欖油，另也可選擇苦茶油、酪梨、酪梨油等，橄欖油發煙點低適合低溫料理，苦茶油發煙點高適和適度高溫的料理。
水果方面自然多元為佳，不過在防失智、防腦霧的麥得飲食上，建議可多吃草莓、藍莓、桑葚等莓果類。他們都具有相當優越的花青素、類黃酮素，有助促進血循、對抗自由基、抗老化、抗發炎等。
而地中海飲食常被民眾關注的紅酒，也被納入麥得飲食當中，其主要因含有許多白藜蘆醇，一樣有助保護血管，進而促進腦部健康。但要注意的是適量，建議一天一份、少於120c.c.。不過若原本沒有喝酒習慣也無須特別養成。
飲食中易傷腦筋的隱藏地雷，營養師：紅肉真的別吃太多！
劉怡里營養師也指出，麥得飲食在設計上也有呼籲盡量別碰的食物，例如牛肉、羊肉、豬肉等紅肉，雖然紅肉也有其營養價值，不過也是飽和脂肪酸的常見來源，不利健康，因此多建議以白肉為主。
奶油、人工奶油、甜點類、油炸類等，也因多使用棕櫚油、椰子油、豬油等，當中含有飽合脂肪酸、反式脂肪，都是建議別碰的食物。人工奶油也得留意添加色素。而起司雖是乳製品有利健康，但人工起司因為通常鹽、鈉含量較高，不利於血管健康、易引高血壓，也不利於腦，建議避免。
劉怡里營養師也特別提醒，許多民眾習慣吃素養生，但往往越吃毛病越多、甚至吃素吃出三高來，最常見的問題就是在「油炸素食」，這類的素食其實有違吃素健康的本意，在高溫破壞營養、油脂容易裂變等因素下，其實和一般同為「炸植物」的炸薯條並沒有太大的差別。而素食的點心糕點中如果使用棕櫚油或是椰子油，也容易造成血脂過高，血管阻塞。 劉怡里營養師叮嚀，疾病人們最怕的大多是慢性疾病、或慢性疾病引發的後續嚴重疾病，如三高引起的腦中風、血管性失智等，這些主要風險多是長年累月的習慣所致，不論是養生或是養腦，養成良好的習慣非常重要，養出好的飲食習慣對健康更有幫助！
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