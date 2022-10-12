攝護腺癌治療新利器！　「鎦-177-PSMA」延緩惡化、轉移

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以鎦-177-PSMA（Lu-177 prostate-specific membrane antigen）治療併發遠處轉移的攝護腺癌，是目前世界上最先進也是最有效的治療之一。歐洲已行之有年，美國則在2022年3月獲FDA（美國食藥署）核准使用。
歐美臨床試驗，已證明鎦-177-PSMA對於攝護腺癌轉移性去勢療法，產生抗藥性的病人，能延緩攝護腺癌復發或轉移速度、延長整體存活時間、並且減少骨骼轉移併發問題（如：疼痛，行走困難，癌因性骨折，神經癱瘓等）。相對於傳統化學治療或者放射線治療，鎦-177-PSMA治療副作用治療過程比較輕鬆，但可得到比化、放療更好的治療成效。
「核醫同位素藥物」分秒必爭 開啟治療新紀元
和信醫院核子醫學科主任黃玉儀說，從Ga-68 PSMA-11正子掃描確認病人轉移病灶後，到專案進口鎦-177-PSMA進行治療，後續再以PSMA正子掃描，分析腫瘤消失程度以預估療程整體效果，無論是同位素檢查藥物的製作，或同位素治療投藥前準備，都是分秒必爭地掌握給藥前核醫藥物仍在效期時間內，以求病人得到最佳的診療效果。
此外，也計畫為更早期的攝護腺癌病人，爭取鎦-177-PSMA治療的臨床試驗，期待大家一起努力加速奠立核醫同位素藥物，成為早期攝護腺癌的治療選項，為攝護腺癌病友開拓治療新紀元！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55362
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