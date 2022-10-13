老翁尿不出來影響睡眠　就醫檢查竟因攝護腺癌惹禍

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萬芳醫院醫品副院長溫玉清醫師表示，攝護腺癌是一種壽命愈長愈容易罹患的癌症，且因為初期沒有明顯症狀，容易被誤以為是攝護腺肥大，錯過就醫的黃金治療期，提醒年長男性朋友，若出現小便或射精出血就應該提高警覺，盡快就醫檢查。
溫玉清醫師進一步指出，攝護腺癌患者當中有個特殊族群，就是經過手術及放射線治療，並接續使用荷爾蒙治療後，初期PSA指數可能明顯下降，但一段時間後若指數又慢慢上升，且癌細胞還未轉移至淋巴腺、骨頭或其他位置，這類患者我們就會稱之罹患「非轉移去勢抗性攝護腺癌」。
新型抗荷爾蒙口服藥物 攝護腺癌治療新趨勢
溫玉清醫師說，過去針對荷爾蒙治療無效的「非轉移去勢抗性攝護腺癌」患者，大部分會使用化療，但所產生的副作用常讓患者心生恐懼，有些甚至拒絕治療造成病情惡化。目前臨床會使用「新型抗荷爾蒙口服藥物」來治療，不只能有效抑制PSA上升，而且也能減少疲倦及紅疹的副作用，讓患者能夠維持良好的生活品質。
飲食減少高脂及紅肉食物攝取 有症狀積極就醫搶生機
溫玉清醫師提醒，50歲以上男性應定期檢查PSA指數，且平時應減少高脂肪及紅肉的攝取，另外若有症狀應儘速至醫院檢查，並與醫師積極配合治療，才是對抗攝護腺癌的最佳途徑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55404
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